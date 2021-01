Com a chegada de 2021, setor do turismo tem queda de 100% no AM

Em 2020, o turismo no Amazonas registrou uma queda de 72% no faturamento das agências | Foto: Vanessa Lemes

Manaus – Apesar do turismo em Manaus representar a maior taxa média de ocupação hoteleira do Brasil, com 47,72% em outubro de 2020, segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), neste momento - do segundo pico da pandemia no Amazonas - a situação regrediu. Agentes de viagens revelam que o setor teve queda de 100% com a chegada de 2021 e economistas acreditam que a recuperação não será imediata para o segmento.

No início da pandemia, em abril de 2020, o turismo no Amazonas registrou uma queda de 72% no faturamento das agências e de 70% no campo de hospedagens, segundo dados da Pesquisa-Raio X do Turismo Frente à Covid-19, realizada pela Rede Observatório de Turismo da Universidade do Amazonas em parceria com a Amazonastur.

Sem turistas, pelo aumento no número de casos da Covid-19, as agências permanecem sem perspectivas e fechadas. Para o agente de uma empresa de turismo na capital, Elvis Cunha, o setor foi abalado com uma queda de 100%. O funcionário conta que, desde a primeira onda, a empresa se manteve com a reserva financeira que tinha, porque não teve tempo de se reerguer antes da chegada da segunda onda, poucos meses depois.

“O segmento parou completamente. No momento, não pretendemos nos comprometer com pacotes de viagens, pois há muita problemática em relação aos clientes, mesmo que estejamos amparados pela lei. Então, vamos permanecer paralisados até que tudo isso passe”, explica Cunha, que também é guia turístico.

Para os próximos meses do novo ano, ele conta que a perspectiva de recuperação ainda é incerta, pois depende exclusivamente da contenção dos casos do novo coronavírus. “Assim que normalizar, com certeza vamos precisar do apoio de toda a população para nos reerguer, porque não está entrando verba nem de um lado e nem do outro”, confessa.

Mesmo não estando totalmente paralisada, uma outra agência de viagens presente em Manaus - com foco no turismo emissivo - reduziu drasticamente o número de pacotes ofertados. O gerente de viagens Victor Ferreira conta que o retorno será muito devagar para o segmento em 2021.



“Para este ano, o setor vai depender da situação de saúde no estado, mas acredito que o retorno será muito devagar, principalmente para o serviço de receptivo. A agência tem sobrevivido de algumas viagens corporativas, porque muitas empresas têm feito reuniões virtuais. Tenho também atendido vários venezuelanos que estão saindo de Manaus, comprando passagens aéreas para viver em outro estado”, destaca.

Segundo o economista e consultor de negócios Antônio Geraldo Harb, o turismo é um setor estratégico que impulsiona e gera grandes efeitos na economia nacional e também regional. De acordo com ele, o segmento é capaz de movimentar tanto o setor primário, quanto o secundário e terciário no cenário econômico.

Nesse sentido, ele comenta que a região amazônica tem vocação espontânea para o turismo por conta das riquezas naturais, preservação da floresta e características únicas que a localidade possui. Com pouco acesso para voos nacionais e internacionais, os viajantes se restringem para embarques e desembarques em Manaus, no Amazonas, e em Belém e Santarém, no Pará.



Receio de contágio

Com a crise sanitária e econômica no estado, o medo é um fator considerável para a tomada de decisão em relação às viagens. “Pesquisas recentes demonstram a preocupação das pessoas em expor seus familiares aos riscos da Covid-19. Nesse contexto, a conscientização por medidas higiênico-sanitárias, como uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e distanciamento de segurança, são de fundamental importância para a retomada das atividades”, ressalta Harb.

O economista evidencia ainda que o turismo, após a contenção do vírus, deve recomeçar - a curto prazo - com roteiros mais próximos e com períodos menores, até tudo voltar ao normal com segurança e tranquilidade. Quando o estado estiver fora da crise, Harb acredita que haverá um incremento do turismo ao ar-livre, com passeios em meio à natureza, que contemplem a fauna e a flora.

“A divulgação de protocolos de biossegurança será crucial para a retomada do turismo na Amazônia. O turista pós-covid demandará locais seguros, ao ar livre e sem aglomerações. Assim, o Amazonas poderá levar vantagem competitiva, uma vez que o turismo feito na região contempla os atrativos naturais e os hotéis de selva possuem poucas unidades habitacionais”, salienta o consultor.

Estratégias para o setor

De acordo com o economista Ailson Rezende, o turismo no Amazonas engloba hospedagem, transporte, agenciamento de viagens e serviços de alimentação e lazer. Porém, o faturamento dessas áreas, que envolvem o segmento com suas empresas especializadas, depende da volta das atividades econômicas e do fim do isolamento social. "Somente com o fim do lockdown o turismo sairá da estagnação e poderá driblar as perdas", diz.

Mesmo assim, o fim da crise atual não é garantia de que o setor vá se reerguer novamente. Rezende acredita que ainda existem aspectos a serem melhorados para movimentar a economia do estado nesse sentido.

“São os problemas de sempre, ou seja, precisamos sofisticar a rede hoteleira, capacitar as pessoas do segmento com cursos de idiomas e forma de atendimento, criar infraestrutura de acesso aos pontos turísticos e conceder incentivos para reduzir os custos das operações dos agentes do setor. Além de convencer a Amazonastur a promover campanhas nacionais voltadas ao reconhecimento do valor das experiências na floresta, nos rios e nas comunidades indígenas”, exemplifica.

Problemas na logística

O economista Wallace Meirelles aborda outro ponto crítico no estado que dificulta a situação do setor: a logística. Ele diz que esse é um período para refletir os problemas estruturais e a dependência do sistema de transporte aéreo, principalmente para os estrangeiros, que decresceram pela pandemia, e pelos negociantes que vêm para o Polo Industrial de Manaus (PIM).



Meirelles afirma que a situação exige contribuição e planejamento do setor público e privado, com grande potencial de retorno econômico para o estado. “Com possibilidades de oferecer financiamento e redução de tributos pode-se ter uma preservação do segmento na economia local. A crise vai passar, precisamos olhar para frente para não perder a mão de obra qualificada dentro do setor hoteleiro”, complementa.

Outra sugestão do economista é que o segmento adote o marketing positivo da floresta, da receptividade dos amazonenses e da sustentabilidade para atrair turistas do Brasil e do mundo. Contudo, sem perder a noção de que a infraestrutura de qualidade é necessária para quem mora na região.

Para facilitar essa propaganda, Meirelles diz que não deve ser tão caro chegar em Manaus e nem tão dificultoso. Com auxílio do plano nacional e do estado, é possível unir forças para quebrar os obstáculos que existem há décadas na região. “Passado o período de crise, precisamos pensar em um movimento dos gestores públicos, de forma integrada com o setor privado. Um plano para retomada de atividades, redução da ociosidade e qualificação da mão de obra ”, enfatiza.

