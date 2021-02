Idam e Sepror fomentam mecanização agrícola em municípios do AM

Os materiais deverão ficar sob a responsabilidade das unidades locais do Idam | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) está enviando 29 microtratores e implementos agrícolas a cinco municípios do estado, para apoiar a mecanização de pequenos produtores de hortaliças e outras culturas de ciclos curtos. A aquisição dos equipamentos e implementos foi articulada pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio do secretário Petrucio Magalhães Júnior, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Até o momento, os microtratores e implementos repassados pela Sepror ao Idam já foram enviados aos municípios de Careiro Castanho, Manacapuru, Manaquiri e Novo Airão, e até esta terça-feira (02/02) deverão chegar a Autazes. Os materiais deverão ficar sob a responsabilidade das unidades locais do Idam, de forma compartilhada com as prefeituras municipais.

De acordo com o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, a iniciativa irá fortalecer as estratégias de execução da assistência técnica, disponibilizando a mecanização agrícola diretamente para pequenos produtores sem estrutura de produção e que, atualmente, não possuem acesso ao crédito rural.

“A estrutura possibilitará às unidades locais, inicialmente, o atendimento a 300 produtores rurais, que poderão aumentar a produção com o apoio dos equipamentos, que chegam para acelerar o processo de cultivo”, disse Valdenor, ao destacar que o governador do Amazonas, Wilson Lima, está empenhado em disponibilizar melhores condições de trabalho ao homem do campo.

Mecanização agrícola

A tecnologia permite aos pequenos produtores a substituição do trabalho manual pelo uso de máquinas e implementos agrícolas. Além disso, a técnica evita o desmatamento de novas áreas e permite o aproveitamento de áreas já utilizadas pela agricultura familiar, que passam a receber novos plantios.

*Com informações da assessoria

