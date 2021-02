Jucea registra menor número de extinções de empresas dos últimos meses

O número também é menor em comparação aos encerramentos arquivados em janeiro de 2020 | Foto: Divulgação

Manaus - A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) registrou no mês de janeiro de 2021, conforme relatório do Sistema de Registro Mercantil (SRM) – vinculado ao Ministério da Economia –, o menor número de extinções de empresas dos últimos três meses. O número também é menor em comparação aos encerramentos arquivados em janeiro de 2020.

Segundo o relatório, no mês de janeiro foram extintos 191 estabelecimentos comerciais, 20 a menos do que o registrado no mês de dezembro de 2020, que obteve um total de 211 encerramentos.

Em comparação com os números dos meses anteriores – novembro com 202 extinções e outubro com 206 –, mesmo com diferenças menores em relação ao mês de janeiro deste ano, o número permanece positivo.

Outro ponto de destaque nos números registrados pela autarquia neste início de ano é que, mesmo com a pandemia do Covid-19, as extinções realizadas em janeiro, também são menores do que as registradas pelo SRM em janeiro de 2020, quando o Amazonas obteve 313 extinções empresariais.

Novas empresas

Já o número de constituições registradas pelo SRM no mês de janeiro foi de 551 novas empresas – 18 a menos do que o mês de dezembro do ano passado, que teve um total de 569 constituições. A diferença segue equilibrada também quando comparada ao mês de novembro, que obteve 562 novas empresas.

Para a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, mesmo com a pandemia, os números são positivos. “Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos devido à pandemia do Covid-19, desde o ano passado até este momento de 2021, temos conseguido registrar resultados positivos para o nosso estado, quando observamos que estamos com os números de constituições de empresas equilibrados e os de extinções abaixo do esperado, na atual situação que vivemos de restrições”, afirmou.

Tipo empresarial

Entre os tipos empresariais mais registrados no Amazonas em janeiro, em primeiro lugar ficou natureza jurídica de Empresário Individual, com 233 constituições. Seguida da Sociedade Empresarial Limitada (quando o negócio tem dois ou mais sócios) com 159 constituições e da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) com 155 novas aberturas.

Arrecadação

Conforme dados do SRM, a Jucea recolheu no mês de janeiro o valor de R$ 928.398,30, em taxas, valor superior ao arrecadado no mês de dezembro, que foi de R$ 833.239,51.

