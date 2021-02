Site do Auxílio Estadual chega a mais de 100 mil acessos por hora

Até as 16h30 de ontem, mais de 6 mil pessoas beneficiadas já tinham feito a atualização de informações | Foto: Divulgação

Manaus - Lançado nesta segunda-feira (1º/02) pelo Governo do Amazonas, o site auxilio.am.gov.br chegou a ter mais de 100 mil acessos por hora no primeiro dia de funcionamento. As informações são da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), responsável pelo desenvolvimento da tecnologia relativa a inteligência de dados empregada no projeto do Auxílio Estadual.

Além da consulta para saber se um CPF está contemplado no projeto, o site também foi muito utilizado para atualização cadastral dos beneficiados e para o cadastro em futuros programas sociais do governo estadual. Até as 16h30 de ontem, mais de 6 mil pessoas beneficiadas já tinham feito a atualização de informações como endereço e telefone, e mais de 119 mil que não foram contempladas com esse auxílio já tinham se cadastrado para participar de novos programas sociais.

Inteligência

Técnicos da Prodam estiveram envolvidos em todas as etapas do projeto para a concessão do auxílio estadual. Segundo o assessor da presidência da empresa, Régis Muller, a empresa trabalhou com inteligência de dados, organizando informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e com bases de dados do governo estadual.

“Nosso trabalho tinha como objetivo principal selecionar, dentro dos critérios de elegibilidade do projeto, as famílias que seriam contempladas com o benefício”, explicou.

As primeiras informações analisadas pela Prodam foram da base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, extraídos pela Caixa Econômica Federal (CEF). Depois, a Prodam cruzou essas informações com outras bases de dados, como a de servidores públicos estaduais e municipais, a de proprietário de veículos e até a de controle de óbitos para eliminar a possibilidade de algum CPF contemplado ser de pessoa morta.

“Esse trabalho meticuloso atestou todo o processo, conferindo segurança para o governo e diminuindo drasticamente as possibilidades de fraudes”, assegurou Régis.

A secretária titular da Seas, Maricília Costa, reforça a importância da tecnologia desenvolvida pela Prodam, que possibilita que as pessoas consultem seus dados de forma rápida e segura.

“O trabalho da Prodam é fundamental para nós, da assistência social, porque permite que as pessoas se resguardem em suas casas, o que é essencial para o enfrentamento da pandemia da Covid-19”, ressaltou.

Portal

A Prodam também é responsável pelo site auxilio.am.gov.br, desenvolvido com as mais modernas tecnologias de Cloud Computing para suportar a alta demanda simultânea de acesso.

Pelo portal, é possível saber se uma pessoa foi contemplada com o auxílio, bastando inserir CPF e data de nascimento. Caso não tenha sido contemplada, é possível se cadastrar no banco de dados para novos programas sociais do governo estadual.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Pagamento do Auxílio Estadual começa nesta segunda (1º); saiba mais

Auxílio Estadual deve reaquecer economia no Amazonas