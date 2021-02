FAS abre processo seletivo para contratação em diversas áreas

Além disso, até o dia 10 de fevereiro, também está em aberto o edital Oportunidade 006/2021 para contratação de agência de comunicação | Foto: Diego Gonçalves

Manaus - A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) abriu processo seletivo para preenchimento de quatro vagas nas áreas de direito, relações internacionais, social, engenharia ambiental e afins, além de edital para contratação de agência de comunicação com foco no meio digital. Todas as informações sobre o assunto estão disponíveis no site .

A primeira vaga em aberto, edital referente à Oportunidade n° 002/2021, é para contratação de assistente de projetos em Políticas Públicas, com formação em Direito, Relações Internacionais ou outras áreas sociais, com experiência e especialização na área ambiental. O candidato deve se inscrever na vaga até o dia 22 de fevereiro e o prazo de vigência do contrato é de um ano, com a possibilidade de ser prorrogado. Além disso, terá sistema de trabalho semipresencial na sede da FAS, intercalado com períodos de home office.

Quem tem formação em engenharia ambiental, engenharia florestal, agronomia ou áreas correlacionadas pode se inscrever na segunda vaga disponível na FAS, voltada para analista de projetos em Políticas Públicas. O edital é referente à Oportunidade n° 003/2021, com inscrição até o dia 22 de fevereiro e formato de trabalho no estilo semipresencial, e home office.

Também está disponível até o dia 22 de fevereiro a vaga de estágio para o edital Oportunidade n°004/2021, com o objetivo de apoiar a equipe do programa de Políticas Públicas e Cooperação Internacional da FAS. A vaga é voltada para estudantes, a partir do 3° ano, dos cursos de Ciências Sociais, Relações Internacionais, Economia e afins. O período de contratação é de um ano e pode ser prorrogado até dois anos.

A quarta vaga em aberto na Fundação, edital Oportunidade 005/2021 disponível até o dia 10 de fevereiro, é para contratação de supervisor da Coordenadoria de Gestão do Conhecimento, com objetivo de liderar equipe técnica e manter projetos relacionados aos eixos estratégicos de pesquisa científica, formação de personificação e produção de conhecimento, entre outras habilidades. Para concorrer à vaga, é preciso ser graduado em Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública, Ciências Sociais, Gestão Ambiental, Ciência Ambiental e áreas afins.

Além disso, até o dia 10 de fevereiro, também está em aberto o edital Oportunidade 006/2021 para contratação de agência de comunicação com objetivo de fortalecer as estratégias da FAS para aumentar a presença digital nas redes sociais, website, Google ADS e SEO.

