Capacitação virtual do Idam oferece programação sobre Produção Animal

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realiza, desde segunda-feira (01/02), cursos de capacitação virtuais, sobre temas de Produção Animal e Cadastro Ambiental Rural (CAR). O público-alvo são técnicos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), incluindo tanto servidores recém-aprovados em concurso público, quanto servidores mais experientes do Sistema Sepror.

A capacitação, através de videoconferência, estende-se até a sexta-feira (05/02). De acordo com o Gerente de Capacitação e Metodologias de Assistência e Extensão Rural do Idam, Pedro Chaves, cerca de 290 servidores de 66 unidades locais do Idam e central estão participando.

“A intenção da Semana de Integração da Gerência de Produção Animal (Gepan), nada mais é do que abrir um espaço e oportunidades para discussões entre a Gepan e as unidades locais, para podermos alinhar nossas ações, pontualmente, conforme as pautas que a gerência atua”, explicou a zootecnista e gerente de Apoio à Produção Animal do Idam, Meyb Seixas, que está coordenando a Semana de Integração.

Segundo a zootecnista, a importância das sessões está em capacitar os servidores, que atuam nas unidades locais do Idam, aos projetos e ações da Gerência de Produção Animal, através de discussões e palestras, de forma que possam executar as ações de ATER com eficiência, através da oferta de serviço ao produtor com maior qualidade.

“No primeiro dia, por exemplo, abordamos a campanha de vacinação contra a febre aftosa, em cumprimento ao Programa Nacional de Erradicação e Prevenção de Febre Aftosa (PNEFA). Então nos reunimos com servidores atuantes nos 36 municípios que compõem a área de fomento, onde o Idam comercializa a vacina e contribui no acompanhamento de resultados de vacinação do rebanho, através de relatórios semanais”, explicou.

Conforme Meyb, ao longo da semana também serão abordados os projetos prioritários de avicultura e pecuária, incluindo palestras de especialistas como o pesquisador Dr. Fernando Tavares, da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), com informações sobre os desafios da avicultura; além da participação do Dr. Moacyr Dias Filho, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, que se destaca nacionalmente como referência em recuperação de pastagens degradadas.

Durante a semana, também serão oferecidas palestras e videoaulas sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR), coordenadas pela chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal do Idam, Nadiele Pacheco. Segundo ela, o curso se propõe a nivelar os técnicos extensionistas do Sistema Sepror sobre o CAR, repassando o conteúdo teórico, fluxograma de tramitação dos documentos e procedimentos internos do Idam.

Ela explica, ainda, que o Sistema Sepror está com um quadro técnico relativamente novo, fazendo-se necessário nivelar sobre essa temática, para que o Idam possa continuar a prestar um serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) de qualidade.

“O CAR é o primeiro passo para uma efetiva regularização agroambiental do imóvel, sem ele pouco se consegue avançar em relação às atividades produtivas, acesso a políticas públicas como o crédito rural. Sendo assim, entendo que é uma temática extremamente importante e necessária de capacitação”, pontuou.

