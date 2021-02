Sepror lança podcasts de cursos para produtores rurais

O acesso permitirá baixar e assistir a programação no horário de disponibilidade do produtor rural | Foto: Divulgação/Sepror

Manaus - A Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror) disponibiliza gratuitamente, a partir desta terça-feira (02/02), áudios e vídeos de cursos e palestras sobre boas práticas e ações empreendedoras no setor agrícola amazonense, para aplicação doméstica ou em maior escala. O acesso permitirá baixar e assistir a programação no horário de disponibilidade do produtor rural.

Os áudios terão como plataforma de acesso o aplicativo Spotify. Já os vídeos, também de todas as palestras e cursos que já estão há algum tempo disponíveis no Youtube da Sepror, uma vez convertidos, poderão ser enviados integralmente, sem cortes, via redes sociais: Instagram, Facebook, WhatsApp e Telegram. O trabalho executado preserva a qualidade de imagem e som do material disponibilizado.

“Nesses tempos de pandemia, as novas tecnologias de comunicação são fortes aliadas e estão aí para serem utilizadas. Os podcasts com áudios dos cursos do Sistema Sepror podem ser baixados gratuitamente; e ouvidos no horário que os produtores rurais preferirem”, explicou o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Nesta primeira semana, os dois primeiros cursos disponibilizados são: Curso de Horta Caseira, ministrado pelo engenheiro agrônomo, José Everardo Torres Portugal, do Departamento Pedagógico da Sepror; e o primeiro módulo do Curso de Piscicultura, ministrado pelo engenheiro de pesca, Oster Machado, da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura da Sepror.

Segundo José Portugal, o curso de Horta Caseira é para aqueles que desejam ter em casa uma plantação de produtos hortigranjeiros, de fácil produção, e que com certeza ajuda nas despesas familiares. “É um curso rápido, mas com informações suficientes para que qualquer interessado tenha sucesso, desde que siga todas as recomendações. E, como sabemos que a prática é o segredo do aperfeiçoamento, então recomenda-se aos iniciantes que pratiquem e não desistam, pois o sucesso é certo. Aos que já conhecem e tem uma horta em casa ou apartamento, com certeza alguma orientação dada no curso vai ajudar a melhorar sua atividade”, disse José Portugal.

O segundo curso é sobre piscicultura e trata de “Aspectos Técnicos e Econômicos” da cadeia. “A importância deste curso é muito grande para o empreendedor em aquicultura. Estamos tratando aspectos técnicos, ambientais, econômicos e legislação fundiária pertinente à atividade”, resumiu Oster Machado.

Os cursos e palestras foram produzidos em parceria com as vinculadas do Sistema Sepror, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), e demais Secretarias do Governo do Amazonas, Governo Federal, universidades, instituições filantrópicas, institutos de pesquisas e empresários do setor primário, que cederam os conteúdos.

