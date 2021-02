Prefeitura de Manaus reduz prazo de expedição de Certidão de Endereço

Manaus (AM) - Prefeitura de Manais infomou nesta quarta-feira ( 3) que reduziu para até 24 horas prazo de expedição de Certidão de Endereço emitida pelo Implurb. Com novos fluxos e visando reduzir ao máximo a burocracia, o prazo de expedição da Certidão de Endereço foi reduzido para até 24 horas. O documento é expedido pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e, no mês de janeiro, foram emitidas 46 certidões, gratuitamente.

Quem precisa da certidão?

O documento é necessário para pessoas físicas e jurídicas que precisam comprovar a oficialidade do seu endereço. A primeira via é gratuita. A certidão é um documento legal, no qual é oficializado o endereço do imóvel no espaço geográfico do município de Manaus, fazendo a atualização do endereçamento conforme a lei vigente.

Em 2015, por exemplo, o prazo médio para receber a certidão era de até 20 dias. Hoje, em até um dia, o requerente tem a certidão emitida. Quem precisa da comprovação deve consultar no site www.implurb.manaus.am.gov.br, na seção “Lista de Documentos”, o que precisa apresentar para fazer o pedido.



Com o requerimento padrão preenchido e com os documentos solicitados, todos digitalizados, o solicitante deve enviar o pedido para o atendimento, usando o e-mail [email protected]

Documentos



Para solicitar o documento, é preciso apresentar requerimento padrão específico da Certidão de Endereço; documentos que identifiquem a matrícula do IPTU; contrato de compra e venda ou outro documento que comprove a posse do imóvel; comprovante de residência; croqui de localização (pode ser feito à mão); contrato de locação, quando for imóvel alugado; contrato social, quando se tratar de empresa.

Os documentos devem ser apresentados originais digitalizados. Caso o requerente tenha dúvidas quanto à formalização do processo, pode entrar em contato direto com a Gerência de Mobilidade Urbana (GMU) pelo [email protected]

