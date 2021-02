Sefaz realiza o sorteio especial da campanha Nota Fiscal Amazonense

Ao longo do ano passado, 337.438 pessoas colocaram o CPF na nota e concorrem aos mais de R$ 100 mil em dinheiro | Foto: Divulgação/Sefaz

Manaus - A Secretaria de Fazenda realizou, nesta quarta-feira (03/02), o sorteio especial da campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), referente ao exercício de 2020. Foram gerados mais de 62,5 milhões de bilhetes eletrônicos, que concorreram a prêmios que variavam de R$ 10 mil a R$ 50 mil.

Ao longo do ano passado, 337.438 pessoas colocaram o CPF na nota e concorrem aos mais de R$ 100 mil em dinheiro. A cada R$ 50 em compras, o sistema da NFA gerou automaticamente os bilhetes eletrônicos. Em 2020, foram 15.571.657 notas fiscais apuradas com CPF, as quais totalizaram um montante de R$ 4.364.860.525,49.

“Em abril do ano passado, a campanha foi interrompida e seus recursos redirecionados pelo Governo do Amazonas para o combate à disseminação do novo coronavírus. O sorteio especial cumpre as regras da campanha, que premia os cidadãos que exigem a nota fiscal, como maneira de combater a sonegação e estimular a arrecadação do estado. O ato de pedir a nota é fundamental para que o estado angarie os recursos necessários para custear inúmeras despesas, entre elas, a luta contínua contra a Covid-19. O retorno da campanha auxilia o estado neste momento tão delicado”, pontuou o secretário de Fazenda, Alex Del Giglio.

Entidades sociais

Foram sorteados seis prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 50 mil para as pessoas físicas. As entidades sociais, que recebem um prêmio equivalente a 40% do valor do ganhador, concorreram a R$ 4 mil e R$ 20 mil. Atualmente, 112 entidades sociais no Amazonas participam da campanha, podendo ser ‘apadrinhadas’ pelos contribuintes que participam.

Para concorrer aos prêmios, é necessário que a pessoa acesse a página da campanha na internet, nfamazonense.sefaz.am.gov.br, e faça seu cadastro. Após esta fase, todas as notas fiscais emitidas com CPF passam a ser computadas. A cada R$ 50 em compras, o participante ganha um cupom. O cadastro precisa ser feito uma única vez. Se o participante trocar de conta bancária, e-mail ou telefone, por exemplo, deve fazer a devida alteração no site da campanha.

O coordenador da campanha, auditor fiscal Augusto Bernardo Cecílio, explica que há várias formas de ganhar. “Os sorteios diários estão acontecendo normalmente de domingo a domingo, independentemente se for feriado ou não. Neste sorteio, participam notas de qualquer valor. Temos também o sorteio mensal, em que a Sefaz computa as notas fiscais de um mês e realiza o sorteio no mês seguinte. O sorteio de janeiro, por exemplo, deve ocorrer, provavelmente, no próximo dia 17 de fevereiro. Todos os nomes dos ganhadores ficam armazenados no site da campanha”, destacou Augusto Bernardo.

Ganhadores

No sorteio especial, ganharam R$ 10 mil: Bruno Gomes Melo Leite, Jonathan da Silva Nascimento, Elizabeth Santos da Silva, Ynae Freitas Tavares, Ziza da Silva Mareiro e Diego Duarte da Silva. A grande ganhadora de R$ 50 mil foi Flávia Silva de Castro.

As entidades participantes que receberão R$ 4 mil foram a Casa Vhida (Associação de Apoio à Criança com HIV), Casa da Criança, Associação Pestalozzi e Sociedade São Vicente de Paulo. A Casa Mamãe Margarida, que foi indicada por dois ganhadores, foi contemplada com R$ 8 mil. A Asman (Associação dos Surdos de Manaus) receberá R$ 20 mil.

Os valores são creditados nas contas bancárias dos ganhadores, que foram adicionadas no site da campanha. Quando os dados estão incorretos, a Sefaz não realiza o crédito e espera a manifestação do ganhador. Os prêmios podem ser requeridos no prazo de 90 dias a partir da data do sorteio.

