Cartões do Auxílio Estadual são entregues em municípios do Amazonas

A ação é responsável por ajudar diretamente famílias em vulnerabilidade social e econômica com recurso no valor de R$ 600 | Foto: Divulgação/ADS

Manaus - Participando das ações do Governo do Amazonas no combate à extrema pobreza, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) iniciou, nesta quarta-feira (3), a entrega do Cartão Auxílio Estadual nos municípios de Silves e Itapiranga, no Médio Amazonas. No total, foram entregues 698 cartões em Silves e 407 cartões em Itapiranga, somando 1.105 mil famílias beneficiadas.

A ação é responsável por ajudar diretamente famílias em vulnerabilidade social e econômica com recurso no valor de R$ 600, a ser pago em três vezes de R$ 200. O dinheiro é destinado exclusivamente para a compra de itens para alimentação e produtos de higiene e limpeza.

Segundo o presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, a agência desenvolve muitos trabalhos no interior do Amazonas e já possui uma rede de colaboradores, que puderam auxiliar no desenvolvimento da ação. A entrega dos cartões foi feita na casa dos beneficiários, a fim de evitar aglomerações e filas, e assim resguardar as pessoas do risco de exposção ao coronavírus.

“O combate à extrema pobreza é um dos pilares da ADS. Estamos atuando de forma voluntária para tentar minimizar o impacto negativo que a pandemia vem gerando no Amazonas através desse auxílio proporcionado pelo Governto do Estado”, disse.

Uma das beneficiadas em Itapiranga foi a Ana Cláudia. Emocionada, ela falou sobre a importância do benefício neste momento. “É uma alegria muito grande poder receber esse benefício, ele vai ajudar muito. Atualmente, a única renda que temos é a do meu meu marido, que trabalha com gado e que não está podendo trabalhar. A gente pede a Deus para que essa pandemia termine logo, pois queremos voltar para a nossa vida”, contou.

A distribuição dos cartões começou na segunda-feira (1º/02), em Manaus, a cargo de equipes compostas por técnicos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). Ao todo, 100 mil pessoas estão cadastradas para receber o benefício.

A entrega do Cartão Auxílio Estadual continuará sendo realizada ao longo desta semana nos domicílios dos beneficiários, de forma que não seja necessário que eles se dirijam aos órgãos públicos, preservando assim a saúde da população.

Garantia e informações

Estão sendo beneficiadas famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, selecionadas com base no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, a partir de dados extraídos pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Por meio do site auxílio.am.gov.br, é possível consultar quem são os contemplados para receber o cartão, bastando informar o número do CPF e a data de nascimento. O endereço orienta ainda sobre quais estabelecimentos estão credenciados para o uso do benefício também estão disponíveis no portal.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

ADS abre inscrições para pescadores artesanais do Amazonas

ADS doará 20 mil cestas para pessoas em vulnerabilidade no AM