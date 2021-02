Auxílio Emergencial pode voltar, mas para metade dos beneficiários

Retomada do auxílio depende do acionamento de "cláusulas necessárias" | Foto: Divulgação

O auxílio emergencial pode voltar a ser pago, mas, desta vez, para metade dos beneficiários que receberam o pagamento em 2020. A informação foi anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quinta-feira (4).

Guedes também disse que a retomada do auxílio depende do acionamento de "cláusulas necessárias". O ministro deu a declaração ao fazer um pronunciamento ao lado do recém-eleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

O auxílio emergencial foi pago no ano passado a trabalhadores informais, em razão da pandemia do novo coronavírus, em parcelas de R$ 600 e, depois, de R$ 300.

"A pandemia continua e agora eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é a preocupação do Congresso Nacional [...], que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente, emergencial, para poder ajudar a camada mais vulnerável", afirmou.

Paulo Guedes ainda declarou que: "O auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias, dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado – em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade retorna para os programas sociais já existentes –, isso nós vamos nos entender rapidamente porque a situação do Brasil exige essa rapidez."

