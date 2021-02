Programas da ADS trazem oportunidade para produtores rurais

Para quem estiver em município no interior do estado, o credenciamento pode ser realizado em uma das Unidades Locais do Idam | Foto: Divulgação/ADS

Manaus - O Governo do Amazonas inicia, nesta segunda-feira (08/02), a abertura do credenciamento para os produtores rurais e moveleiros participarem dos programas de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e do Mobiliário Escolar (Promove), realizados por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), em parceria com a Secretaria de Educação e Desporto (Seduc). Os editais poderão ser acessados pelo link . O prazo para credenciamento vai até o dia 8 de março de 2021.

A novidade neste ano está na nova modalidade de inscrição, que agora poderá ser feita pelo e-mail [email protected], para os que tiverem interesse em oferecer merenda escolar para o Preme; e pelo email [email protected], aos interessados em participar do Promove. A inscrição será considerada como protocolada, inclusive para fins recursais, após a confirmação de recebimento pela Comissão Interna de Licitação.

Em Manaus, a entrega da documentação necessária pode ser feita na Comissão Interna de Licitação da ADS, localizada na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, Conjunto Atílio Andreazza, Bloco G, 1º Andar, no bairro Japiim, das 8h ao meio-dia, e das 13h às 17h.

Para quem estiver em município no interior do estado, o credenciamento pode ser realizado em uma das Unidades Locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), em horário de funcionamento estabelecido pelo próprio órgão.

A lista de habilitados do Preme será disponibilizada semanalmente no site da ADS. Em caso de dúvidas, mais informações podem ser obtidas pelo site www.ads.am.gov.br, pelo telefone (92) 98802-0481 ou ainda pelos e-mails acima disponibilizados.

Preme

Por meio do Preme, o Governo do Amazonas substitui os gêneros alimentícios importados por produtos regionais na merenda escolar, assegurando uma alimentação de qualidade a mais de 520 mil estudantes diariamente.

Esses produtos que chegam às escolas da rede estadual de ensino na capital e nos municípios são oriundos de pequenos agricultores e cooperativas regionais, contribuindo para a interiorização do desenvolvimento e o resgate de hábitos alimentares saudáveis, além de gerar oportunidade de empregos e valorizar a produção agrícola regional.

Promove

Instituído pelo Decreto nº 29.812, de abril de 2010, o Promove oferece às cooperativas e associações de moveleiros localizadas no interior do estado incentivos para a fabricação dos mobiliários escolares, tendo como matéria-prima a madeira oriunda dos Planos de Manejo Florestais Simplificados.

Os benefícios decorrentes desse Programa já despontam sob a forma de novos empregos, elevação do nível de renda, agregação de valor aos produtos florestais e a especialização de mão de obra nas áreas contempladas.

