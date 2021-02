Preço da gasolina aumenta cerca de 8% e manauaras são afetados

O preço médio do litro de combustível, que era de R$ 0,17, passará a custar R$ 2,25 | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus – Já é terceira vez, neste ano, que a Petrobras aumenta o preço da gasolina. O reajuste de 8% passa a valer na terça-feira (9). Apesar de não ser o ajustamento final para os consumidores, e sim como será vendido para as distribuidoras, o preço médio do litro de combustível, que era de R$ 0,17, passará a custar R$ 2,25. Economistas explicam que a cotação do dólar influenciou o acréscimo e preveem que o bolso do manauara será afetado.

O reajuste também chega a alterar o preço do óleo diesel, que passa de R$ 0,13 o litro para R$ 2,24, com um aumento de 6%. O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, é outro que não foi deixado de lado, sofrendo um reajuste de 5%. De R$ 0,14 kg, o gás de botijão irá custar R$ 2,91 Kg, ou então, R$ 37,79 por 13 kg.

Apesar do aumento ser direcionado as distribuidoras, os consumidores também serão afetados, principalmente para quem depende de combustível para trabalhar. Esse é o caso do motorista de aplicativo Eduardo Henrique Sena, 35, que atua no ramo em Manaus desde 2018. O profissional conta que o preço do etanol e da gasolina são reajustados sempre para cima, assim como a taxa das plataformas que são colocadas para os motoristas. Contudo, o valor das corridas não acompanha o aumento dos gastos.

Sena descreve a dificuldade que o ramo enfrenta com os reajustes. “O preço do combustível sempre foi um empecilho nos ganhos da nossa profissão. Cerca de 50% do acumulado dos ganhos de um dia de trabalho, volta como capital de giro do negócio, ou seja, de combustível para abastecer o carro. É positivo para o cliente e negativo para o motorista, pois o preço da gasolina aumenta e o da corrida não. Para piorar, estou desde o dia 14 de janeiro sem trabalhar por conta da pandemia”, ressalta.

Para a economista Denise Kassama, o aumento nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha atinge os manauaras de forma direta e indireta, uma vez que todos os produtos consumidos no Amazonas são produzidos em outras localidades. Ou seja, o valor final que chega para o consumidor amazonense é maior, assumindo as despesas de frete.



Kassama avalia que o acréscimo se deu por conta da alta das cotações internacionais do petróleo e do dólar. “Desde que a Petrobrás adotou a política de preços alinhada com o mercado internacional, estamos sujeitos a tais flutuações - sempre para mais, raramente para menos. Além disso, deve-se considerar que o país ainda importa boa parte do petróleo. As altas taxas do dólar também contribuem para o aumento do preço final. De uma forma ou outra, quem sofre os impactos é a população”, explica.

Ainda de acordo com Kassama, os custos de produção ou da refinaria representam cerca de 32% da composição do preço final. Cerca de 44% representam tributos estaduais, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e federais - CIDE, PIS e COFINS. Os outros percentuais são referentes ao restante do acréscimo do etanol, além dos custos de distribuição e venda nos postos de gasolina.

“No caso do Amazonas, o ICMS sobre a gasolina representa cerca de 20% do total arrecadado pelo tributo. Esse recurso tem sido fundamental para as ações de combate à Covid-19, bem como para fomentar o auxílio emergencial anunciado pelo Governo Federal. A redução tributária pode impactar diretamente em tais ações”, explica a economista.

Para o economista Origenes Martins, essa constante crescente no preço do combustível ainda piora pela refinaria não ser mais uma empresa 100% estatal, com interferência também de ordem empresarial. Com esse aumento, ele declara que haverá uma interferência direta nos preços de diversos produtos em plena pandemia.

“O que o governo pode fazer para impedir que este aumento interfira no processo econômico, é diminuir a carga de tributos, o que tem sido uma discussão acirrada do Ministério da Economia com o Congresso Nacional. Quando o preço da gasolina aumenta, um dos principais problemas é a influência negativa para a inflação, em um período onde uma faixa significativa da população está com a renda muito ruim ou mesmo sem renda. No caso de Manaus, temos ainda a influência do preço dos alimentos que dependem do transporte, seja rodoviário ou aéreo”, complementa.

