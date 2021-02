Gestor de investimentos da Manaus Previdência alcança certificação

Atualmente, nenhum Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Brasil possui em seu quadro de servidores efetivos profissionais certificados na CGA | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus conta com mais um profissional qualificado em seu quadro de servidores, com um reconhecimento em nível nacional. O superintendente de Investimentos e presidente do Comitê de Investimentos da Manaus Previdência, Flávio Castro, alcançou no início de fevereiro a mais importante certificação profissional do mercado financeiro brasileiro, último nível em termos de diplomação na área voltada para a gestão de investimentos: a Certificação para Gestores (CGA) da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).

Atualmente, nenhum Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Brasil possui em seu quadro de servidores efetivos profissionais certificados na CGA, dado o grau de dificuldade das provas, que requerem conhecimentos amplos em áreas como economia, contabilidade, direito, finanças e estatística.

“Parabenizo o servidor Flávio Rodrigues, pelo êxito na última fase da CGA. É mais uma prova de que a gestão David Almeida possui profissionais competentes, qualificados e de excelência, e para a Manaus Previdência e seus beneficiários é uma segurança contar com um servidor gabaritado e certificado integralmente no programa de certificações da Anbima, com várias siglas. A carteira de investimentos do órgão está em boas mãos”, destaca a diretora–presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon.

A certificação institucional do pró-gestão, em seu nível IV, exige que o gestor da carteira de investimentos possua uma certificação profissional de grau avançado, requisito que já estava cumprido em função da certificação possuída anteriormente (CEA/Anbima). Com a CGA, reforçamos o atendimento a este critério, que busca profissionalizar a gestão dos investimentos.

A certificação é composta por duas fases, a primeira executada em 2020 e a segunda (e última) no início deste ano, sendo necessária aprovação em ambas as etapas, para que o profissional fosse certificado.

Além da recente certificação, o superintendente possui outras Certificações Profissionais Anbima (CPA) como as das séries 10 e 20, Especialista em Investimento (CEA) e o Certificado do Gestor de Regime Próprio de Previdência Social (CGRPPS).

Veja mais:

Aleam define composição de comissões e inicia trabalhos legislativos

Vagas de emprego em Manaus: veja oportunidades para esta segunda (1º)