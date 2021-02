Mega-Sena sorteia R$ 7,5 milhões nesta quarta-feira (10)

Acumulada há dois sorteios, a Lotomania pode pagar o prêmio de R$ 2,7 milhões para quem acertar os 20 números da faixa principal | Foto: Divulgação

Manaus - O concurso 2.343 da Mega-Sena pode pagar R$ 7,5 milhões nesta quarta-feira (10/02). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas do concurso 2.343 da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 8,6 mil de rendimento no primeiro mês. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Lotomania

Acumulada há dois sorteios, a Lotomania pode pagar o prêmio de R$ 2,7 milhões para quem acertar os 20 números da faixa principal. O sorteio do concurso 2.151 será realizado na noite desta terça-feira (09/02).

Para apostar, basta escolher 50 números entre 100 no volante ou pedir a surpresinha, e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O valor da aposta única é de R$ 2,50. Com mais uma aposta única, o apostador tem a opção de realizar a aposta espelho, em que o terminal seleciona todos os demais números; dessa maneira, caso ganhe o prêmio da faixa principal, também levará o prêmio para os acertadores de nenhum número, ou vice-versa.

