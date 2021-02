'Precisamos atrair mais investimentos', diz David Almeida sobre ZFM

Outro ponto discutido na reunião foram as reformas de revitalização do Distrito Industrial | Foto: Arquivo Semcom

Durante reunião realizada de forma remota, nesta terça-feira, 10/2, à noite, com representantes do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que irá buscar novos incentivos e investimentos para impulsionar as indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Preocupado com o agravamento da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, David Almeida afirmou que a Prefeitura de Manaus estudará caminhos alternativos para atrair novos investimentos para a Zona Franca de Manaus (ZFM), garantindo, assim, a movimentação da economia local e a geração de novos postos de trabalho na capital do Amazonas.

Ele chamou a atenção para o fato de que, apesar de o governo federal ter prorrogado por mais 50 anos os incentivos à Zona Franca de Manaus, é preciso renová-la a nível estadual.

“Precisamos encontrar um caminho para atrair mais investimentos. A prefeitura vai procurar esse protagonismo, até porque a zona franca não é do Amazonas, ela é de Manaus, o Polo Industrial é de Manaus, e a prefeitura vai estar discutindo, sim, essa questão dos investimentos e dos incentivos”, afirmou David.

O prefeito ainda salientou a necessidade de a nova gestão municipal trabalhar com os empresários, para ampliar os investimentos do setor na cidade.

“A indústria e o comércio fazem a economia girar, a prefeitura vê a atividade de vocês. Temos que desburocratizar e criar um ambiente de negócios favorável, para que os empresários tenham na Prefeitura de Manaus a parceria necessária em agilidade, em atenção, em buscar soluções aos problemas, para que mais investimentos possam vir para a cidade. A prefeitura está aberta para o diálogo”, pontuou.

Obras

Outro ponto discutido na reunião foram as reformas de revitalização do Distrito Industrial. Atendendo ao pedido dos industriários, David Almeida informou que pedirá celeridade nos trabalhos, para agilizar a finalização das ações.

“Já conversei com as empresas, e elas alegam que, nesse período de chuva, fica inviável continuarem as obras, em função das grandes perdas que têm com relação às chuvas. Eu pedi para que pudéssemos, o mais rápido possível, retomar essas obras. Vou pedir aqui o cronograma, para que a gente possa trabalhar de forma rápida, sem perder a qualidade dos serviços, que estão sendo bem executados”, informou.

Apoio

O presidente da Cieam, Wilson Périco, aprovou a decisão da prefeitura de suspender o feriado e o ponto facultativo programados para o período do Carnaval. Ele salientou a importância da decisão e afirmou torcer pelo sucesso da nova gestão administrativa.

"O seu sucesso na sua gestão, é o nosso sucesso, é o bem do nosso povo, é o bem da nossa cidade, é isso que nós queremos e é para isso que nós trabalhamos também", citou Périco.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, parabenizou o prefeito pelo plano de vacinação contra a Covid-19 adotado na cidade, que agilizou o processo de imunização da população.

“O atendimento ‘domingueiro’ foi um grande fator de alavancagem, para que nós pudéssemos ter essa turma toda vacinada e motivada para continuar o programa de vacinação. Nós estamos apostando todas as nossas fichas na nova gestão da prefeitura e estamos à disposição para ter um diálogo que ajude a cidade de Manaus”, concluiu.





