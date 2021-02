Está desempregado? Prefeitura oferta 12 vagas para esta sexta (12)

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus oferta 12 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 12/2, por meio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

3 vagas – Lavador de Veículos – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar a lavagem e a higienização externa e interna de ônibus.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Lavador de Veículos (PCD)”

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em processos de limpeza industrial e lavagem de roupas;

Atividades – prospecção e vendas externas no segmento de limpeza e higiene,

Enviar currículo com o assunto “Vendedor Externo”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "B", dentro de prazo de validade e curso de Excel;

Atividades - realizar envio de documentação via meios eletrônicos, lançar em planilhas valores e créditos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos), conferir manifestos e arquivar documentação física.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Administrativo”

4 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência sólida em Construção Civil;

Atividades – escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares.

Enviar currículo com o assunto “Servente de Obras”

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins), utilizar produtos de limpeza, transportar móveis e objetos em geral. Serviços de carga e descarga de materiais e serviços de copa e cozinha (preparar, servir café, lanches e higienizar utensílios de cozinha).

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais”

1 vaga – Auxiliar Administrativo Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Administração ou Contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cálculos de contas a pagar e receber, fluxo de caixa, lançar notas fiscais, atualizar planilhas, controlar vale-refeição e vale-transporte. Habilidades comportamentais: proatividade, responsabilidade e organização.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Administrativo Financeiro”

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Procurando emprego? Vagas são ofertadas em Manaus nesta quarta (10)

Veja as vagas de emprego abertas em Manaus nesta quarta (10)