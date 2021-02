Auxílio Manauara conta com 178 inscrições no primeiro dia de cadastro

O pedido incluído no sistema não significa que o requerente será beneficiado | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - O primeiro dia de inscrição para o programa Auxílio Manauara, que teve início nesta quinta-feira, 11/2, registrou a conclusão do cadastramento de mais de 178 mil pessoas. A inscrição pode ser feita por meio do aplicativo "Sasi", e também pelo site . O programa social foi lançado nesta quarta-feira, 10, pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

O pedido incluído no sistema não significa que o requerente será beneficiado. Os dados pessoais serão cruzados com outras informações e no dia 1º/3, as famílias cadastradas começarão a receber o alerta de aprovação para receber o benefício. A relação dos beneficiários aprovados também estará disponível no site auxilio.manaus.am.gov.br e no Portal da Transparência, no site da prefeitura. A primeira parcela será paga no dia 5/3, por meio de conta social digital da Caixa Econômica.

Serão 40 mil famílias beneficiadas com a transferência de renda no valor de R$ 200 por seis meses, prorrogáveis por mais seis meses caso a situação de pandemia permaneça, totalizando investimentos mensais de R$ 8 milhões.

“Nós estamos concentrando nossos esforços para atender às pessoas que mais precisam. Entendemos as dificuldades que a população está passando e a determinação do prefeito David Almeida é de que façamos o necessário para amenizar o sofrimento. Diante disso, estamos com entrega de refeições em áreas externas de hospitais, na praça dos Remédios para as pessoas em situação de rua, nas nossas Cozinhas Comunitárias, entre outros espaços da Semasc. O Auxílio Manauara é mais uma iniciativa da prefeitura, para chegar à população mais vulnerável da nossa cidade”, afirmou a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes.

Benefício

O Auxílio Manauara é destinado a dois públicos: famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com crianças até 36 meses de idade e se for família unipessoal, idoso acima de 60 anos; e trabalhador informal, a partir dos 18 anos, com crianças até 36 meses de idade ou família unipessoal. Em ambos os casos, a família deve ter renda mensal de até R$ 178 por pessoa. Não é necessário estar inserido no Cadastro Único para realizar a inscrição.

Inscrições

Para se inscrever basta acessar a loja de aplicativos do aparelho celular, buscar o aplicativo "Sasi", fazer o download e inserir os dados. Depois do cadastro concluído, o aplicativo de inscrição do Auxílio Manauara deve ser aberto novamente. As inscrições também podem ser feitas no endereço eletrônico auxilio.manaus.am.gov.br.

Em caso de dúvidas o público tem à disposição o disque-Auxílio Manauara, nos números 98842-3232 (WhatsApp) e 98842-2932 / 98842-4777 (ligação). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. As inscrições serão encerradas na próxima terça-feira, 16, às 23h59.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

‘Querem me prender porque estou tentando salvar vidas’, diz David

Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em dezembro