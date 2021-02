Para planejamento do piscicultor, Sepror divulga tabela de insumos

Os detalhes podem ser encontrados na tabela publicada no site da Sepror | Foto: Arquivo Sepror

Manaus - A tabela que abrange preços de equipamentos, ração, alevinos e fertilizantes utilizados na piscicultura, assim como a variação de preços do pescado já está disponível para 2021.

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Pesca e Aquicultura (Sepa), divulgou a primeira tabela do ano dos insumos. O procedimento é feito mensalmente e quinzenalmente no preço do pescado.

“Essa pesquisa serve como balizador dos preços praticados no mercado e ajuda o produtor na sua tomada de decisão”, esclareceu o secretário executivo adjunto da Sepror, Leocy Cutrim.

De acordo com informações do coordenador de projetos da Sepa, Felipe Lavareda, as pesquisas e respectivas publicações são realizadas pela Secretaria Executiva desde 2019.

“São dados que permitem ao piscicultor planejar suas operações de produção e comercialização. Os preços mínimos, médios e máximos disponibilizados são repassados também via redes sociais aos piscicultores interessados”, acrescentou Lavareda.

Os detalhes podem ser encontrados na tabela publicada no site da Sepror. Clique aqui .

*Com informações da assessoria

