Está desempregado? Prefeitura oferta 13 vagas para esta terça (16)

Manaus - A Prefeitura de Manaus, disponibiliza 13 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 16/2, por intermédio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

1 vaga – Auxiliar Administrativo Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Administração ou Contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cálculos de contas a pagar e receber, fluxo de caixa, lançar notas fiscais, atualizar planilhas, controlar vale refeição e vale transporte. Habilidades comportamentais: proatividade, responsabilidade e organização.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Administrativo Financeiro”

2 vagas – Auxiliar de Operações – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável pela movimentação de matérias-primas física e embalagens. Organizar os materiais nas áreas, facilitando o inventário e a contagem, que será realizada pelo conferente. Realizar as embalagens dos produtos acabados do cliente. Executar processos de preenchimento e manter a área em condições seguras de trabalho.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Operações (PCD)”

1 vaga – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer recebimento, conferência e verificação de validades dos produtos. Controlar avarias e perdas, organizar estoques, realizar balanços e inventários. Emitir relatórios, verificar operações de entrada e saída e armazenar mercadorias.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Depósito”

2 vagas – Gerente de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em qualquer área;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência em vendas de autopeças e gestão de equipe.

Enviar currículo com o assunto “Gerente de Vendas”

1 vaga – Assistente de Tecnologia da Informação (TI)

Escolaridade – ensino técnico completo na área;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimentos com as plataformas: Google for Education, Meet e Zoom;

Atividades – administrar banco de dados e redes. Dar suporte aos usuários e desenvolver treinamentos quando necessário.

Enviar currículo com o assunto “Assistente de Tecnologia da Informação (TI)”

2 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – desejável ter conhecimento em amanhar, tratar e realizar cortes de peixes variados.

Enviar currículo com o assunto “Peixeiro”

1 vaga - Motorista de Caminhão Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "D", dentro do prazo de validade, exame Toxicológico atualizado e o curso de Condução Defensiva;

Atividades – carregar, transportar motores elétricos, postes elétricos e equipamentos referente ao serviço a ser executado.

Enviar currículo com o assunto “Motorista de Caminhão Munck”

1 vaga - Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com material elétrico, sistema TOTVS e habilidade com Pacote Office;

Atividades - fazer pedidos de compras e controlar o estoque.

Enviar currículo com o assunto “Almoxarife”

1 vaga – Operador de CFTV (Monitoramento de Câmeras)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir o curso Pacote Office;

Atividades – realizar monitoramento através de câmeras, realizando controle de acesso de pedestres e carros, observar e registrar ocorrências para repassar ao superior imediato e elaborar relatórios com as ocorrências do dia.

Enviar currículo com o assunto “Operador de CFTV – Monitoramento de Câmeras”

1 vaga – Laminador de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Laminação;

Atividades – realizar a laminação na madeira e em acabamentos de MDF (Placas de Fibra de Média Densidade). Carga horária: 44 horas semanais, de segunda a sexta e duas vezes por mês aos sábados.

Enviar currículo com o assunto “Laminador de móveis Planejados”

