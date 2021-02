Veja quem recebe o novo auxílio emergencial a partir de março

| Foto: Divulgação

A nova rodada de pagamento do auxílio emergencial prevista para começar em março deste ano deve atingir mais de 40 milhões de brasileiros.

Quem recebe?

A projeção da pasta é realizar um filtro do programa, com foco na população que pertence às camadas mais baixas de pobreza. A quantidade de pessoas a receber o auxílio deve incluir os beneficiários do programa Bolsa Família.

Qual o valor?

Os valores podem ficar entre R$ 200 e R$ 250 por beneficiário. Além disso, a equipe econômica também estuda eliminar o pagamento em dobro para mães solteiras, realizado em 2020.

Quanto tempo vai durar?

O custo do auxílio emergencial em 2021 seria entre R$ 8 bilhões e R$ 12,5 bilhões por mês. O Ministério da Economia afirma, ainda, que o programa pode durar três ou quatro meses. Com isso, o governo pagaria entre R$ 24 bilhões e R$ 50 bilhões pelo benefício. No ano anterior, o montante gasto foi de R$ 322 bilhões.

