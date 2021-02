Afeam promove leilão público de bens móveis e imóveis no AM

Nesta edição, serão leiloados itens como bens inservíveis, prédio, apartamentos, sítios, galpão e terrenos localizados em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) promove, no próximo dia 24 de fevereiro, às 9h, um leilão público virtual de bens móveis e imóveis. O edital do leilão está disponível no site da Leilões do Norte (www.leiloesdonorte.com.br), empresa contratada para viabilizar o evento.

Nesta edição, serão leiloados itens como bens inservíveis, prédio, apartamentos, sítios, galpão e terrenos localizados em Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Humaitá e Manicoré. Os bens constam no patrimônio da Afeam e do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES).

Para mais informações e para participar do leilão, o interessado deve acessar o site www.leiloesdonorte.com.br.

