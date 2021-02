Auxílio emergencial: novo valor pode sair amanhã, diz líder do governo

Auxílio emergencial será pago a partir de março de 2021 | Foto: Divulgação

Uma reunião de líderes Governo na Câmara, que deve acontecer nesta quinta-feira (18), pode definir o número de parcelas e o valor do auxílio emergencial a ser pago a partir de março de 2021. Segundo deputado Ricardo Barros (PP-PR), em entrevista ao SBT News, também já existe uma proposta para a PEC do Pacto Federativo, que viabiliza uma contrapartida para os gastos com o auxílio. Mas ainda é preciso construir um consenso em torno do texto.

"Não é preciso ter maioria, mas unanimidade", explica Barros. "Esse é um desafio, na verdade, porque a base do texto nós já temos: é a PEC Emergencial e a PEC do Pacto Federativo. Havendo um entendimento, nós aprovaríamos em até duas semanas".



A proposta fechada na última sexta-feira (12) entre equipe econômica e os presidentes da Câmara e do Senado, é de pagar o auxílio a partir de março, com a condição de que seja aprovada a PEC do Pacto Federativo, com uma cláusula de calamidade, que retiraria os limites de gastos do governo para pagar o benefício.

Segundo Barros, o valor das parcelas ainda não está fechado. Isso também será discutido com parlamentares. "Se nós aprovamos a PEC, nós criamos as condições para o pagamento. Aí iniciará o pagamento. Serão 3 ou 4 meses. O valor e o prazo não estão definidos. Tudo isso vai ser fruto desse acordo e a partir disso poderemos seguir com a votação do Orçamento, que vai estar aprovado no final de março. Essa votação do orçamento de guerra é uma excepcionalidade no rigor fiscal que estará sendo aplicado em 2021".

Embora a reunião de líderes desta 5ª feira seja virtual - excepcionalmente, em virtude do feriado de Carnaval - tanto o relator do Orçamento de 2021, o senador Márcio Bittar (MDB/AC), quanto o próprio líder, Ricardo Barros, virão a Brasília para intensificar as negociações.

*Com informações do site SBT News

