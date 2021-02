‘Auxílio Manauara’ teve mais de 370 mil cadastros válidos

As inscrições encerraram às 23h59 desta terça-feira, 16/2 | Foto: Divulgação/Arquivo Semcom

Manaus - O maior programa de distribuição de renda do município, o "Auxílio Manauara", criado pelo prefeito David Almeida para destinar nos próximos seis meses R$ 1,2 mil para 40 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, teve 371.646 cadastros válidos das mais de 500 mil inscrições. As inscrições encerraram às 23h59 desta terça-feira, 16/2.

Os pagamentos das duas primeiras parcelas de R$ 200 cada, serão feitas por meio de conta social digital da Caixa Econômica Federal, sendo a primeira parcela paga no próximo dia 5 de março e a segunda no dia 31 de março. Somadas as duas primeiras parcelas do auxílio serão injetados na economia local mais de R$ 16 milhões.

Segundo a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes, os mais de 130 mil cadastros não efetivados estão relacionados a informações incompletas, com CPF inexistente ou em duplicidade.

“O trabalho de validação desses cadastros é uma determinação do prefeito David Almeida, para que todo o processo seja o mais transparente e correto possível. No levantamento, identificamos uma pessoa que chegou a fazer 40 inscrições, outras pessoas fizeram inscrição pelo aplicativo e pelo site. Então, os cadastros em duplicidade já foram excluídos, assim como os cadastros incompletos. Nos próximos dias faremos o cruzamento de dados e a conferência das informações fornecidas pelos usuários”, afirmou Jane.

De acordo com o cronograma, o cruzamento das bases de dados ocorrerá até o dia 28 de fevereiro.

A divulgação final dos cadastros aprovados será no dia 1º de março e poderá ser conferida no aplicativo do Auxílio Manauara, na aba “Divulgação de Resultado”, no site auxílio.manaus.am.gov.br e também no Portal da Transparência da Prefeitura de Manaus.

