Procurando emprego? Sine/AM divulga quatro vagas para esta quinta (18)

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), divulga quatro vagas de emprego para esta quinta-feira (18/02). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

1 VAGA: ENGENHEIRO DE PROCESSOS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia de Materiais ou Engenharia Química;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, pacote office avançado, experiência em produção de polímero, noção da ferramenta Wincep, SAP e Microsoft Project, possuir CR, possuir pós graduação em desenho industrial ou áreas afins, currículo atualizado e documentação completa.

2 VAGAS: TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo e Técnico em Mecânica ou em Automação;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletrônica, sistema robotizado FANUC, automação industrial, sistema pneumático CLP, com disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Design;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em desenho e artes gráficas, domínio de tecnologias e ferramentas de computação gráfica, domínio em COREL DRAW, currículo atualizado e documentação completa.

