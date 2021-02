Bolsonaro anuncia redução no imposto de importação de bicicletas

| Foto: Divulgação

Brasil - O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta quarta-feira (17) que o governo vai reduzir de 35% para 20% a alíquota do imposto de importação de bicicletas no Brasil até o final do ano.



Em uma postagem nas redes sociais, em que aparece andando de bicicleta, o presidente escreveu que a medida foi uma decisão da Câmara de Comércio Exetior (Camex), do Ministério da Economia, e será publicada na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o presidente, o imposto, atualmente em 35%, terá reduções gradativas entre os meses de março e dezembro de 2021.

“Atualmente o Imposto é de 35%. A CAMEX deliberou por diminuí-lo. Publicará no DOU de amanhã: para 30% em março/21; para 25% em julho/21; e para 20% em dezembro/21”, publicou Bolsonaro.

*Com informações da assessoria

