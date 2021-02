Fieam realiza capacitação online em Comércio Exterior

O curso será transmitido ao vivo por videoconferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams | Foto: Divulgação

Manaus - A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM) realiza, por meio do seu Centro Internacional de Negócios (CIN), programa de Capacitação em Comércio Exterior a distância, devido a pandemia. Com aulas ao vivo e on-line com especialista da área, a primeira etapa será iniciada nos dias 9 e 10 de março com o curso Operações e Conceitos do Comércio Exterior. Na sequência, nos dias 24 e 25 de março, os participantes terão um passo a passo sobre Importação: fundamentos e práticas.

O curso será transmitido ao vivo por videoconferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams, com interação em tempo real entre os participantes e a instrutora Gilda Zimmer, economista especialista em gestão empresarial, consultora na área de planejamento e internacionalização de empresas, e também instrutora de cursos na área de comércio exterior no Sebrae e na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS).

Com mais de 20 anos de atuação em comércio exterior e com sólida experiência em empresas de pequeno, médio e grande porte, a profissional vai ministrar os dois cursos que serão ofertados em março pela FIEAM, em parceria com outras 10 federações de todo o Brasil e coordenado pelo CIN do Rio Grande do Sul.

O programa pretende ampliar o conhecimento dos participantes em comércio exterior para que possam iniciar nas empresas operações vinculadas às transações comerciais internacionais. De acordo com o gerente executivo do CIN Amazonas, Marcelo Lima, a oportunidade com os cursos na área é promissora para as empresas e também para os países.

“Atualmente o cenário econômico mundial apresenta uma série de oportunidades para as empresas que desejam expandir suas operações”, disse ele, ao acrescentar que um dos principais desafios com os cursos é identificar conceitos, conhecer os trâmites burocráticos e os fluxos das operações de comércio exterior para proporcionar um acompanhamento eficiente dos processos de exportação e importação.

Os cursos têm um valor de R$ 220 (cada) no boleto bancário e as inscrições podem ser feitas pelos links https://tinyurl.com/49jrvpsv - para o curso Operações e Conceitos do Comércio Exterior- e https://tinyurl.com/yrvzemfc - para o curso Importação: fundamentos e práticas. Para mais informações os interessados podem mandar mensagem nos e-mails [email protected], [email protected] ou ligar para (92) 98134-0692 | 99983-6732 | 99119-9008.

