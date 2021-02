Governo incentiva agricultura familiar e segue na compra de produtos

O Amazonas tem o maior orçamento relacionado à revitalização de mercado institucional para a comercialização dos produtos da agricultura familiar | Foto: Arquivo/Sepror

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), informa que nos primeiros 45 dias do ano foram comprados, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 322 toneladas de produtos da agricultura familiar, injetando mais de R$ 723 mil em 17 municípios do Amazonas, beneficiando 15 entidades, 162 agricultores e aproximadamente 404 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com Tanis Castro, coordenador do PAA Amazonas, a expectativa para o primeiro trimestre de 2021 é de comprar 1,1 toneladas de produtos da agricultura familiar, injetando mais de R$ 2,5 milhões nos municípios, em todo o Estado, e beneficiando 157 entidades.

“É o governo trabalhando em prol da população carente mesmo em meio à pandemia. O PAA continua em plena execução e implantado por meio de convênio entre o Ministério da Cidadania e o Estado, o qual permite a aquisição de alimentos pelo governo, sem licitação, diretamente da agricultura familiar para formação de estoques estratégicos e/ou distribuição para a população com maior vulnerabilidade social”, disse Tanis.

O Amazonas tem o maior orçamento relacionado à revitalização de mercado institucional para a comercialização dos produtos da agricultura familiar e, na região Norte, é o estado com maior volume de compras do segmento em nível nacional. Para o biênio 2020/2021, o PAA Amazonas, na modalidade com doação simultânea, tem aproximadamente R$ 13,4 milhões em recursos, mais que o triplo em relação aos R$ 4 milhões repassados para o biênio 2019/2020.

“Devemos agradecer ao Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, que reconheceu o trabalho sério, transparente, do Governo do Amazonas com o desenvolvimento do interior, triplicando os recursos do PAA em 2020, de 4,3 milhões para 13,4 milhões de reais. Fomos o estado que mais comprou da agricultura familiar no Brasil em 2019. E continuamos garantindo a compra dos agricultores esse ano para doar para as pessoas carentes”, disse o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Beneficiados

No biênio 2019/2020, o PAA atendeu 55 municípios e adquiriu 1.788 toneladas de produtos da agricultura familiar, incluindo os processados, de origem animal e de pescado, beneficiando 616 agricultores.

Para o biênio 2020/2021, o programa atenderá 2.060 agricultores familiares, com a aquisição de 5.350 toneladas de alimentos, no valor de R$ 13,4 milhões, com alcance nos 61 municípios.

Idam

A Sepror informa que os produtores devem procurar o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), de cada município, a fim de obter as informações necessárias para saber como trabalhar durante esse período.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Programas da ADS trazem oportunidade para produtores rurais

Caixa aumenta em 20% oferta de crédito rural no primeiro semestre