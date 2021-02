8,6 milhões ainda não sacaram o abono salarial do PIS-Pasep

Para receber o abono, os trabalhadores devem ser inscritos no PIS há pelo menos cinco anos e ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019 | Foto: Reprodução

O abono salarial PIS/Pasep 2020/2021 não foi sacado ainda por 8,64 milhões de trabalhadores, o que representa um montante de R$ 7 bilhões. O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021.

O PIS, sozinho, tem R$ 6,6 bilhões para serem resgatados por trabalhadores do setor privado. Segundo a Caixa, 22,2 milhões de trabalhadores tem direito a receber cerca de R$ 17,5 bilhões no calendário 2020/2021. Até o momento, mais de 14 milhões de pessoas já sacaram os valores do abono, o que corresponde a R$ 10,8 bilhões em recursos.

Há ainda cerca de 2 milhões de trabalhadores que não sacaram o PIS do calendário 2019-2020, segundo a Caixa.

No caso do Pasep, que é pago pelo Banco Brasil para trabalhadores do setor público, cerca de 477 mil trabalhadores não sacaram ainda o abono salarial, totalizando um saldo de R$ 373 milhões.

Quem tem direito

Para receber o abono, os trabalhadores devem ser inscritos no PIS há pelo menos cinco anos e ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou eSocial, conforme categoria da empresa.

Recebem o benefício na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público têm inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.

Calendário

Serviço

A consulta do direito ao benefício e valor disponibilizado pode ser realizada por meio do app Caixa Trabalhador, pelo atendimento Caixa ao Cidadão - 0800 726 0207 e no site http://www.caixa.gov.br/abonosalarial/.

