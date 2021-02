Petrobras despenca em valores e perde 20% com intervenção de Bolsonaro

| Foto: Reprodução

A bolsa de valores brasileira opera em forte queda nesta segunda-feira (22), após o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado na noite de sexta-feira a indicação de um novo presidente-executivo para a Petrobras e com agentes financeiros enxergando aumento relevante de risco político no país, principalmente de ingerência governamental em estatais.



Troca chateia mercado

Na noite de sexta-feira, Bolsonaro anunciou a indicação do general Joaquim Silva e Luna, atual diretor da Itaipu Binacional, para a presidência da Petrobras, no lugar de Roberto Castello Branco, gerando muitas críticas. Para que a troca na presidência da Petrobras seja concretizada, a indicação ainda precisa do aval do Conselho de Administração da Petrobras, que tem reunião prevista para esta terça-feira (23).



No sábado, Bolsonaro disse que precisa "trocar as peças que porventura não estejam funcionando". E que, "na semana que vem, teremos mais". Bolsonaro também disse no sábado que vai "meter o dedo na energia elétrica", e que, "se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que vem teremos mais".

Às 12h35, o Ibovespa caía 5,18%, a 112.294 pontos, pressionado pelo tombo nas ações da Petrobras, que têm peso de 10,27% no índice. Veja mais cotações.

Perto do mesmo horário, as ações ordinárias (PETR3) derretiam 19,96%, a R$ 21,69, e as preferenciais (PETR4) tinham baixa de 19,83%, a R$ 21,91. Mais cedo, as quedas passaram de 20%. A queda era similar na Bolsa de Nova York: na Nyse, as ADRs (American Depositary Receipts) da Petrobras recuavam 21,99% perto do mesmo horário.

Perda de R$ 72 bilhões

Com o tombo nas cotações, segundo agências, a Petrobras perdeu em poucas horas nesta segunda-feira mais de R$ 72 bilhões em valor de mercado. Na sexta-feira, a petroleira já tinha encolhido R$ 28 bilhões.

Os papéis da Eletrobras e do Banco do Brasil também eram negociados em forte queda: os primeiros caíam mais de 4%, enquanto as ações do banco desabavam 11%.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,64%, a 118.420 pontos, acumulando baixa de 0,84% na semana. Na parcial do mês até sexta, o índice acumulou avanço de 2,92%. No ano, a queda estava em 0,49%.

Imprensa ou mercado?

O que Bolsonaro parece não ter compreendido é que não é a imprensa que está preocupada, mas sim o mercado. Ou seja, é para o mercado que o presidente deve comunicar suas intenções, pois é o mercado que regula a economia e não a imprensa, que apenas noticia os fatos.

