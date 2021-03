CDC constata variação de 44,3% no valor da cesta básica em Manaus

A equipe da CDC/Aleam percorreu dez supermercados localizados nas zonas Leste, Norte e Centro-Sul da capital amazonense | Foto: Divulgação

Manaus - Em pesquisa realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam) constatou uma variação de 44,3% no valor da cesta básica praticado em Manaus, sendo R$ 201,13 a cesta mais barata e R$ 290,32, a mais cara, uma diferença de R$ 89,19. A equipe da CDC/Aleam percorreu dez supermercados localizados nas zonas Leste, Norte e Centro-Sul da capital amazonense e coletou preços de 26 itens essenciais.

Entre os produtos similares encontrados nos estabelecimentos percorridos pelas equipes da CDC/Aleam, foram registradas diferenças de preços de até 227,85%, como é o caso da margarina. O valor do pote de 250g varia de R$ 0,79 a R$ 5,18.

Outros produtos também tiveram destaque como o sabão em pó (186,05%), o sal (139,24%), o desinfetante (123,20%), o achocolatado (100,33%), o feijão carioca (58,12%) e a farinha de mandioca (45,11%). Já as proteínas, como o frango e o ovo, apresentaram variação de 32,72% e 39,74%, respectivamente.

Para o presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos), essa variação de preços só reforça a importância de os consumidores pesquisarem bastante antes de efetuar as compras do mês. “Diante do momento de crise em que vivemos, a saída para economizar e não estourar o orçamento familiar é mesmo colocar tudo na ponta do lápis e comparar os preços dos produtos essenciais”, ressaltou o parlamentar.

Comparação mês a mês

Em comparação ao mês de janeiro, o preço médio da cesta básica de fevereiro apontou uma queda 1,06%. Ou seja, no primeiro mês do ano, o consumidor amazonense pagou o valor médio de R$ 250,94 contra os R$ 248,28 no mês seguinte.

De acordo com o levantamento da CDC/Aleam, os produtos que mais contribuíram para a essa redução foram a linguiça calabresa (-12,03%), a margarina (-9,08%), o extrato de tomate (-7,79%), o frango (-6,87%), o achocolotado (-3,39%) e o açúcar (-2,55%).

Por outro lado, a pesquisa apontou, também, um acréscimo no preço de alguns itens essenciais na mesa do consumidor amazonense entre os quais, a bolacha cream-cracker (+11,74%), o ovo (+11,67%), o vinagre (+10,39%), o leite em pó integral (+3,93%) e a farinha de mandioca (+3,18%).

