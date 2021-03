AM registra crescimento na abertura de novas empresas em fevereiro

Os números registrados pelo SRM seguem também positivos quanto ao número de extinções de empresas no AM | Foto: Divulgação

Manaus - A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) registrou no mês de fevereiro de 2021 – segundo dados do relatório do Sistema de Registro Mercantil (SRM) da autarquia, vinculado ao Ministério da Economia – um crescimento de 2,9% no número de empresas constituídas no estado, em comparação com o primeiro mês do ano de 2021.

Em fevereiro foram abertos 567 novos empreendimentos no Amazonas, enquanto em janeiro de 2021 foram 551 novos negócios. O mês de fevereiro de 2021 também apresentou números melhores do que o mesmo mês de 2020, quando a Jucea registrou 460 novas constituições de empresas.

Para a presidente da Junta Comercial, Maria de Jesus Lins, os números positivos, mesmo em tempos de restrições, sinalizam que os investimentos realizados pela autarquia em novas tecnologias, que ajudam na desburocratização e simplificação da abertura de novas empresas, têm mantido um bom ambiente de negócios no estado.

“A Jucea tem trabalhado e investido continuamente em sistemas tecnológicos que facilitem no avanço da simplificação das etapas do processo de abertura de empresas para os usuários do nosso estado. Nossa meta é sempre prestar o melhor serviço, e trabalhamos incansavelmente para continuar a oferecer melhorias no nosso sistema de serviços”, afirmou a presidente da Jucea.

Extinções

Os números registrados pelo SRM seguem também positivos quanto ao número de extinções de empresas no Amazonas. Fevereiro é o quarto mês consecutivo que apresenta queda no encerramento de atividades econômicas, com 171 extinções.

Segundo o relatório, no mês de janeiro foram extintos 191 estabelecimentos comerciais. No mês de dezembro de 2020, houve um total de 211 encerramentos, e em novembro, 202 extinções.

Tipo empresarial

Entre os tipos empresariais mais registrados no Amazonas em fevereiro, em primeiro lugar ficou natureza jurídica de Empresário Individual, com 229 constituições. Em seguida vem a Sociedade Empresarial Limitada (quando o negócio tem dois ou mais sócios), com 195 constituições, e a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), com 142 novas aberturas.

Arrecadação

Conforme dados do SRM, a Jucea recolheu no mês de fevereiro o valor de R$ 864.217,68 em taxas.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Caixa libera empréstimos de até R$ 21 mil para MEIs no AM

Governo edita MP para facilitar crédito a empresas e pessoas físicas