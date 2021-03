Procurando emprego? Prefeitura oferta 67 vagas nesta quarta (3)

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus oferta 67 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira, 3/3, por intermédio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:

10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – apresentar planos da academia e vender planos para fidelização do cliente.

Enviar currículo com o assunto “Consultor de Vendas”

10 vagas – Estágio Administrativo

Escolaridade – ensino superior cursando em Administração;

Experiência – sem experiência na função;

Requisitos Obrigatórios – diferencial ter experiência com Pacote Office;

Atividades – apresentar planos da academia e planos para fidelização do cliente.

Enviar currículo com o assunto “Estágio Administrativo”

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins), utilizar produtos de limpeza, transportar móveis e objetos em geral. Serviços de carga e descarga de materiais e serviços de copa e cozinha (preparar, servir café, lanches e higienizar utensílios de cozinha).

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Limpeza”

1 vaga – Estágio em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino cursando a partir do segundo período de Tecnólogo de Segurança do Trabalho ou quinto período de Bacharelado de Segurança do Trabalho;

Experiência – sem experiência na função;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade para escala de trabalho: segunda a sexta-Feira das 8h às 13h;

Atividades – conhecimento técnico em Gestão da Segurança do Trabalho, “NRs”, Responsabilidade Civil e Criminal, Saúde Segurança e Ambiente, Análise de Riscos e Ergonomia.

Enviar currículo com o assunto “Estágio em Segurança do Trabalho”

2 vagas – Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escalas. Experiência como mecânico de manutenção de veículos automotores e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D".

Atividades – elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores”

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar análise e apuração de impostos, análise e conciliação de contas contábeis, acompanhar processos de fiscalização junto aos órgãos Municipal, Estadual e Federal, atualização e emissão de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias.

Enviar currículo com o assunto “Analista Fiscal”

20 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – desejável ter conhecimento em amanhar, tratar e realizar cortes de peixes variados.

Enviar currículo com o assunto “Peixeiro”

2 vagas – Mantenedor de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento técnico em sistema de CFTV, alarmes, cercas elétricas e concertina, cabeamento estruturado, informática e cancelas automáticas.

Enviar currículo com o assunto “Mantenedor de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança”

1 vaga – Supervisor de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento técnico em sistema de detecção de incêndios, controle de acesso geral (RFID, TAGS, biométrico, facial etc), CFTV, alarmes, cercas elétricas e concertina, cabeamento estruturado, informática r cancelas automáticas.

Enviar currículo com o assunto “Supervisor de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança”

1 vaga – Técnico da Qualidade

Escolaridade – ensino técnico completo em Qualidade;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – garantia da qualidade dos produtos fabricados, garantia de funcionamento das máquinas, implementação de qualidade na linha de produção.

Enviar currículo com o assunto “Técnico da Qualidade”

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos Obrigatórios – confeccionar e reparar móveis e peças e dar o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e pintar, envernizar ou encerar as peças e móveis confeccionados.

Enviar currículo com o assunto “Marceneiro”

4 vagas – Ajudante de Depósito – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar na separação, entrega, embarque e desembarque de produtos.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Ajudante de Depósito (PcD)”

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e climatização.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de refrigeração”

1 vaga – Líder de Mecânica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com veículos pesados a diesel;

Atividades - supervisionar diretamente as atividades da equipe de manutenção de veículos leves e pesados, planejar manutenções e reparos de veículos, controlar a qualidade dos processos, registrar informações técnicas e administrativas em fichas e relatórios. Incentivar a equipe para que as mesmas sejam desenvolvidas em conformidades com normas e procedimentos técnicos.

Enviar currículo com o assunto “Líder de Mecânica”

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos de “NR-10” Norma Regulamentadora Segurança em Instalações e Serviços Elétricos e “NR-35 Norma Regulamentadora Trabalho em Altura atualizados”;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de serviços gerais, manusear máquinas e ferramentas aplicáveis a execução do trabalho com hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção predial.

Enviar currículo com o assunto “Artífice de Manutenção”

1 vaga – Inspetor da Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de Matemática Básica, Metrologia e Leitura e Interpretação de Desenho Técnico. Diferencial ter conhecimentos em inspeção de recebimento;

Atividades – realizar ensaios e inspeções de rotina nos produtos, analisando os seus resultados, monitorando a qualidade e solicitando as ações corretivas para os casos de não conformidade.

Enviar currículo com o assunto “Inspetor da Qualidade”

5 vagas – Vigia – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário na função;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos profissionalizantes na área;

Atividades – exercer a função de vigia, rondando as dependências das obras e escritórios, observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Vigia (PcD)”

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos, higienizar os equipamentos e solicitar material para compras.

Enviar currículo com o assunto “Cozinheiro”

