Aleam homenageia os 54 anos da Suframa

Manaus - O superintendente da Suframa, Algacir Polsin, participou nesta terça-feira (2), por meio de videoconferência, de homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), requerida pelo deputado estadual Adjuto Afonso, visando à celebração dos 54 anos da Autarquia e da reformulação do modelo Zona Franca de Manaus, completados no último domingo (28).

Em seu discurso, Polsin ressaltou, inicialmente, o êxito da Suframa no cumprimento de sua missão institucional voltada à defesa, integração, preservação e crescimento do Estado brasileiro, em especial da Amazônia Ocidental (estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima) e dos municípios de Macapá e Santana, no estado do Amapá.

Ele destacou também conquistas alcançadas pelo modelo ZFM ao longo das últimas décadas, como, por exemplo, o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus (PIM), o qual representa, atualmente, um dos parques industriais mais avançados da América Latina, com faturamento acima de R$ 110 bilhões em 2020 e geração de centenas de milhares de empregos em todo o território nacional.

Além da redução de desigualdades regionais, por meio da expressiva arrecadação proporcionada pelo PIM ao estado do Amazonas e a relação superavitária na divisão de recursos com demais unidades da Federação; a viabilização de convênios e investimentos em ações de capacitação profissional, formação de capital intelectual e apoio à infraestrutura produtiva e logística em toda a região; e a contribuição decisiva, com comprovações científicas, para a preservação da Floresta Amazônica.

Na parte final do seu pronunciamento, o superintendente agradeceu a homenagem prestada pela Aleam e destacou que a Suframa está à disposição para reforçar parcerias visando à superação de desafios futuros, os quais incluem não apenas a diversificação da matriz econômica da região, mediante o fomento a segmentos como bioeconomia, comércio, serviços, turismo e agronegócio, mas também o pleno funcionamento do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) e definições relacionadas à estrada BR-319, considerada vital para a melhor integração logística e social da Amazônia Ocidental.

“Esperamos retribuir à altura a confiança depositada em nosso trabalho e fazer todo o esforço possível para que as atividades da Suframa continuem revigoradas e exitosas, para que esta instituição continue representando fonte de alento e esperança para a melhoria da qualidade de vida de milhões de amazônidas”, finalizou Polsin.

Reconhecimento

Os parlamentares que fizeram uso da palavra durante a sessão de homenagem reconheceram as relevantes contribuições da Suframa e do modelo Zona Franca de Manaus para o crescimento do estado do Amazonas e de toda a região.

Autor do requerimento da cessão de tempo no plenário virtual, o deputado Adjuto Afonso disse que o evento foi importante para conhecer a fundo os projetos da Suframa e declarou, ainda, que a instituição completa 54 anos de bons serviços que geraram emprego e desenvolvimento para o Amazonas e para toda a Amazônia.

O presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Zona Franca de Manaus da Aleam, deputado estadual Wilker Barreto, afirmou que o modelo de desenvolvimento Zona Franca de Manaus se transformou no maior modelo ambiental do mundo e que a discussão ambiental é o que sustenta hoje o modelo, pois a ZFM garante a floresta sustentável.

O deputado estadual Serafim Corrêa, por sua vez, chamou atenção para a necessidade de vencer a “guerra da comunicação”, defendendo a importância de ações de comunicação e de divulgação mais efetivas que façam com que os brasileiros conheçam e entendam melhor a Zona Franca de Manaus e suas contribuições históricas ao País.

Por fim, o deputado estadual Belarmino Lins lembrou a criação da Autarquia em 1967, quando o Brasil era liderado pelo regime militar, e também destacou a importância dos 54 anos da Suframa, desejando sucesso à instituição na continuidade do cumprimento de sua missão e na realização de ações benéficas em prol da região.

