Novo Bolsa Família tem reajuste e outros benefícios; saiba mais

Além disso, deve acontecer a criação de três bolsas com o objetivo de premiar o bom desempenho de estudantes integrantes de famílias que recebem o Bolsa Família | Foto: Reprodução

O Governo Federal estuda apressar o lançamento do Bolsa Família reformulado. O texto propõe aumentar a faixa do valor do benefício que atualmente está entre R$ 89 e R$ 178 por pessoa, para R$ 92 a R$ 184. Esse reajuste de 3,37% fica abaixo da inflação do ano passado que foi de 4,52%, dessa forma não ocorre aumento real do valor do benefício.

Mas apesar do aumento do valor não significativo dos pagamentos, a proposta promete benefícios como a inclusão de mais 300 mil famílias no programa.

Além disso, deve acontecer a criação de três bolsas com o objetivo de premiar o bom desempenho de estudantes integrantes de famílias que recebem o Bolsa Família.

As premiações podem ser por mérito escolar, esportivo e científico no valor de R$ 1 mil. Além disso, há a proposta de criação de uma bolsa de R$ 200, paga de uma só vez, para os melhores alunos matriculados na escola e de um auxílio-creche de R$ 250 que deve ser destinado às mães que tenham filhos pequenos para que estas possam trabalhar fora de casa e conseguirem fazer renda.

*Via R7

Leia mais:

Banco Central iguala limite do Pix ao de transferências eletrônicas