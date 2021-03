Setor de petróleo impulsionou investimentos no 4º trimestre de 2020

Esse foi também o percentual obtido na comparação com o mesmo período do ano anterior, isto é, o quarto trimestre de 2019 | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelou uma alta de 13,5% em investimentos na economia brasileira no quarto trimestre de 2020, em relação ao terceiro trimestre. Esse foi também o percentual obtido na comparação com o mesmo período do ano anterior, isto é, o quarto trimestre de 2019. O resultado, segundo o Ipea, foi impulsionado pela importação de plataformas de petróleo em dezembro.

Os dados são do Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), divulgado hoje (3), que monitora a alocação de recursos no aumento da capacidade produtiva da economia. São medidos investimentos em máquinas e equipamentos, na construção civil e em outros ativos fixos, como propriedade intelectual, lavouras permanentes e gado de reprodução, entre outros.

A nova edição do levantamento traz os dados de dezembro, fechando também os números do quarto trimestre de 2020. Considerando só o mês de dezembro, houve um avanço de 22,2% na comparação com novembro. Na comparação com dezembro de 2019, a expansão é ainda maior, de 47,4%.

No acumulado de 12 meses, de janeiro a dezembro de 2020, os investimentos recuaram 0,8%. "Estimamos que, sem o efeito das importações de plataformas ao longo de 2020, mais notadamente nos meses de maio e dezembro, o resultado da FBCF teria sido mais negativo (-4,8%)", registra o Ipea.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos apresentou uma alta de 59,2%, encerrando o quarto trimestre com uma alta de 39,8%. "De acordo com os seus componentes, enquanto a produção nacional de máquinas e equipamentos recuou 10,2% em dezembro, a importação aumentou 304,4% no mesmo período, devido à realização de importações de plataformas de petróleo no valor de US$ 4,8 bilhões", aponta o levantamento.

No acumulado em 12 meses, a demanda interna por máquinas e equipamentos encerrou o ano de 2020 com queda de 1,1%. Já na construção civil, os investimentos retrocederam 3,3% em dezembro. No entanto, na soma dos meses do quarto trimestre, o segmento registrou avanço de 0,6%.

