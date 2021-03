Saiba a próxima data do Sorteio mensal da Nota Fiscal Amazonense

Como de costume, os sorteios serão divulgados nas redes sociais da Sefaz-AM | Foto: Divulgação/Sefaz

Manaus - O sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense referente ao mês de fevereiro ocorrerá no dia 10 de março e contará com mais de R$ 100 mil em premiações. Os contemplados serão divulgados nas redes sociais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM).

No próximo sorteio, a campanha reunirá as notas emitidas por todas as pessoas que colocaram o CPF nas compras feitas do dia 1º ao dia 28 de fevereiro.

Os bilhetes emitidos serão sorteados entre 10 cidadãos e 10 entidades sociais cadastradas na Nota Fiscal Amazonense, escolhidas pelos ganhadores no momento em que são feitas as inscrições no site da campanha.

Seguindo o regulamento do programa, os prêmios destinados aos cidadãos são no total de dez, sendo sete no valor de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil, este o carro-chefe do Sorteio Mensal. E para as entidades, são sete de R$ 2 mil, dois de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.

Como de costume, os sorteios serão divulgados nas redes sociais da Sefaz-AM, órgão do Governo do Amazonas que realiza a Campanha Nota Fiscal Amazonense.

Para participar dos sorteios futuros, basta acessar o site e se inscrever. Após este ato, passar a colocar seu CPF em todas as compras que fizer. Dessa forma, além de ajudar o Estado a combater a sonegação de impostos, o contribuinte poderá também concorrer a prêmios diários, mensais e especiais (anuais).

Para quem já participa da campanha, além de cruzar os dedos para ser um dos contemplados, é importante manter sempre os dados cadastrais atualizados, desde o número de celular até os dados bancários, para que, caso venha a ser um dos sorteados, não haja complicações da hora de receber o prêmio.

