Tem início serviço para agendamento de retirada de cartão do Auxílio

O serviço também poderá ser feito de forma on-line por meio do site | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - O Governo do Amazonas inicia nesta sexta-feira (05/03) uma nova fase na força-tarefa realizada junto aos órgãos do Estado para garantir a entrega de todos os cartões do Auxílio Estadual. A partir de amanhã, estará no ar o Call Center do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que permite o agendamento para a retirada do cartão por parte dos contemplados que ainda não obtiveram o benefício. O serviço também poderá ser feito de forma on-line por meio do site https://auxilio.am.gov.br/.

Para atender com mais agilidade a população, o FPS disponibilizou duas linhas para que os contemplados possam entrar em contato para realizar o agendamento de retirada do cartão. O serviço poderá ser feito das 8h às 18h pelos telefones: (92) 99498-7874 e 99267-1185.

No site, que já está no ar, será possível realizar o agendamento por meio de um formulário onde serão preenchidos os dados pessoais da pessoa contemplada. A plataforma on-line permite ainda que o usuário verifique o horário e local para a retirada.

De acordo com a secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, equipes da pasta realizaram as entregas, que tiveram início no último dia 10, nas portas das residências ou em escolas nas quatro grandes zonas da capital, porém houve casos em que o contemplado não se encontrava no endereço ou não atualizou seus dados. O objetivo desta nova fase é justamente alcançar essa demanda.

“Esses retardatários poderão receber esse cartão a partir de segunda-feira (08/03), no (Centro de Convenções) Vasco Vasques, conforme seu horário de agendamento. É importante salientar que esses beneficiários não podem ir diretamente no Vasco Vasques, eles precisam entrar no site ou ligar no call center para agendar esse horário”, explica a secretária.

Balanço

A expectativa do Governo do Amazonas é de atender 100 mil famílias em todo o estado com o Auxílio Estadual. Em pouco mais de 20 dias de trabalho, mais de 59 mil amazonenses de 58 municípios já foram contemplados com o benefício, sendo 4.816 na capital e 54.314 no interior. Com isso, até o momento, cerca de R$ 23,6 milhões já foram injetados na economia do estado. A previsão é de que até o final da ação, R$ 60 milhões cheguem aos amazonenses.

“Um dos critérios que utilizamos para a escolha dessas pessoas é que seriam famílias que se encontram nesse momento mais afetadas pela pandemia, e a gente percebe que esse objetivo tem sido alcançado”, avalia Kathelen. “Esse auxílio tem chegado em uma hora muito importante para assegurar que eles tenham a segurança alimentar, que eles tenham a oportunidade de colocar o alimento em suas mesas”, completa.

