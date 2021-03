Espécie de "guaraná bravo" é registrada em Belém, no Pará

Nova espécie da família do Guaraná da Amazônia é registrada na APA de Belém | Foto: Divulgação/Ideflor-Bio

Belém (PA) - Uma espécie de trepadeira da família Sapindaceae e gênero do Guaraná (Paullinia) foi registrada pela primeira vez na Região Metropolitana de Belém. Antes da descoberta, realizada pelo Projeto Flora do Utinga, a espécie popularmente conhecida como guaraná bravo era considerada restrita ao oeste da Amazônia brasileira , mais especificamente em estados como o Acre e Rondônia, e em países como Peru e Bolívia.



A espécie foi identificada nas bordas de uma região de floresta secundária na Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém (APA Belém) e na Embrapa Amazônia Oriental.

O registro foi feito por Leandro Ferreira, pesquisador do Museu Goeldi e coordenador do Projeto Flora do Utinga. Já a análise do exemplar coletado foi feita pelo pesquisador Pedro Acevedo, do Smithsonian Institution, que é um dos maiores especialistas da família Sapindacea.

Biodiversidade da Amazônia

A revelação dessa espécie na Amazônia Oriental reforça a importância da preservação da biodiversidade no conjunto de áreas protegidas compreendido pelo Parque Estadual do Utinga, o Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia e a APA Belém.

Segundo a presidente do Ideflor-Bio, Karla Bengtson, a APA da Grande Belém é recheada de vida e novas descoberta naturais.



"Essa descoberta ressalta o farto potencial científico que existe dentro das nossas Unidades de Conservação, além de produzir um acervo de conhecimento que nos ajudam a subsidiar decisões, implementar ações e executar projetos, auxiliando na gestão da área de desenvolvimento florestal do Pará”, afirmou.

