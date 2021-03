Afeam apresenta linha de crédito de mais de R$ 100 mil a empresários

| Foto: Divulgação

Manaus - A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) apresentou, nesta quinta-feira (04/03), as linhas “Afeam Mais” e “Afeam Mix” a empresários ligados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM). Nessas duas linhas, as empresas podem ter acesso a mais de R$ 100 mil em crédito.

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, afirmou que a Agência dispõe de orçamento de R$ 40 milhões, em recursos próprios, que deverão ser aplicados. “Este ano, vamos trabalhar intensamente na aplicação destas linhas inovadoras de crédito. O “Afeam Mais” e “Afeam Mix” representam, em tempos de crise, uma ótima alternativa ao trade comercial do Estado, com ótimos prazos, taxas e flexibilização de garantias”.

De acordo com Aderson Frota, presidente da Fecomércio-AM, a disponibilidade da Afeam veio em momento oportuno. “A Afeam, com sensibilidade, colocou-se à disposição do comércio, para anunciar todas as suas linhas de financiamento, que vêm em socorro neste momento tão difícil”, disse ele.

Durante a reunião, Marcos Vinicius também apresentou a linha de Crédito Emergencial e Renegociação Emergencial, principais produtos da Agência neste momento.

O presidente da Fecomércio-AM explicou as dificuldades enfrentadas pelo setor e a importância do acesso à Agência de Fomento do Governo do Estado. “A Afeam discorreu sobre uma série de linhas de crédito para todos os empresários que participaram da reunião, independentemente do tamanho do comércio, todos tiveram a oportunidade de conhecer a Afeam. O comércio foi a matriz que mais teve perdas e isso criou uma série de dificuldades. Saímos da reunião, que foi proveitosa e esclarecedora, com todos os caminhos para que os empresários possam acessar a linha de crédito”, disse ele.

Atendimento

As linhas “Afeam Mais e Mix” são voltadas exclusivamente para Pessoas Jurídicas e visa apoiar a implantação, ampliação, manutenção e modernização das atividades econômicas. O financiamento poderá ser utilizado para capital de giro, investimento ou misto.

Para as linhas Afeam Mais e Afeam Mix, o atendimento é feito pelo e-mail [email protected] As informações sobre as linhas Afeam Mais e Afeam Mix estão disponíveis no site www.afeam.am.gov.br.

