Amazonas aponta aumento de pessoas encaminhadas ao mercado de trabalho

Em meio à pandemia de 2020, a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), deu continuidade ao trabalho e apresentou saldo positivo no número de pessoas inseridas no mercado de trabalho. No total, o ano de 2020 fechou com 156.990 pessoas admitidas e 146.785 demitidas, diferença de 10.205 novos postos de emprego.

De acordo com os dados fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o saldo comparativo entre os anos de 2019 e 2020 é positivo, no momento em que muitos setores pararam o trabalho no estado. Esse número significa um crescimento em comparação ao ano de 2019, quando o Amazonas alcançou a marca de 152.027 pessoas admitidas e 140.898 demitidas.

O setor de intermediação de mão de obra da Setemp, também continuou em crescimento na captação de vagas e currículos, e chegou a ultrapassar a marca de 114 mil e-mails recebidos, conforme as vagas que as empresas disponibilizaram durante esse período, o recrutamento e seleção dos trabalhadores por meio de processos seletivos, obtiveram cerca de 2.592 pessoas admitidas por empresas parceiras.

Já nos três primeiros meses de 2021, a intermediação contabilizou mais de 56 mil currículos recebidos, onde o número de candidatos encaminhados para vagas de emprego, foram 255, com resultado de 122 aprovações, tendo 48% na taxa de aproveitamento de candidatos.

Para a Titular da Setemp, Neila Azrak, esse desempenho é sinal de que o trabalho não parou em momento algum: "sabemos que esse período não foi fácil pra ninguém, mas nosso dever é dar suporte aos cidadãos amazonenses, com os serviços que nós temos a oferecê-los e com o apoio do Governo do Amazonas, oferecer as melhores oportunidades de emprego a todos", relatou.

De acordo com os dados levantados pela Setemp, o Sine Amazonas também não mediu esforços quanto ao atendimento ao público neste período de isolamento social e os dados levantados, mostram que foram realizados 6.317 atendimentos em 2020 por meio do WhatsApp, canal disponibilizado para o público, onde serviços como orientação do Seguro-Desemprego, Carteira de Trabalho Digital, cadastro para empregos eram solucionados simultaneamente, visando a segurança do público.

