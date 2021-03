Famílias de Caapiranga e Fonte Boa recebem Cartões do Auxílio Estadual

Em Caapiranga, foram entregues 511 cartões | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) atuou na entrega de Cartões do Auxílio Estadual nos municípios de Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus) e Fonte Boa (a 678 quilômetros).

Ao todo, 1.815 cartões emergenciais foram entregues nessas localidades pelo programa do Governo do Estado, ajudando a garantir a segurança alimentar das famílias em situações de extrema pobreza durante a pandemia da Covid-19.

A ação do Idam nos municípios conta com a parceria da Secretaria de Produção Rural (Sepror), prefeituras municipais, Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

“Foram 913 cartões na sede do município e 391 cartões destinados a cerca de 70 comunidades ribeirinhas. O Idam está sendo de extrema importância atuando no apoio logístico e administrativo, juntamente com as equipes do FPS e Seas”, disse o gerente do Idam local, Julio Lins

Em Caapiranga, foram entregues 511 cartões, de acordo com o gerente do Idam no município, Herley Dilahar.

“As entregas foram encerradas no último dia 26 de fevereiro, e o trabalho do Idam local foi de suma importância. O instituto é essencial para localizar os beneficiários nas comunidades, pois tem experiência de campo e grandes parcerias com órgãos federais e instituições do município”, explicou.

