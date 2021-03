Saiba o que falta para o pagamento do novo auxilio emergencial

Ainda faltam algumas definições para que o dinheiro do novo auxílio emergencial entre na conta bancária das pessoas | Foto: Reprodução

O Senado aprovou nesta quinta-feira (4) o novo auxílio emergencial. A medida visa ajudar financeiramente uma parcela dos brasileiros a enfrentar a crise econômica. Ainda faltam algumas definições para que o dinheiro do novo auxílio emergencial entre na conta bancária das pessoas que tiverem direito ao benefício.

Já foi aprovado?

Ainda não. O Senado aprovou o parecer do relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial 186/2019, a PEC que autoriza o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial.

A Proposta ainda será avaliada na Câmara e, se sofrer alterações, ainda voltará ao Senado.

Quando será pago?

Difícil precisar, mas, de acordo com os senadores que apoiam a medida e trabalham pela aprovação da PEC, a pretensão é que os pagamentos comecem ainda este mês. A partir do dia 18, para beneficiários do Bolsa Família, e a partir do fim de março para os demais.

Contudo, para que isto possa acontecer o Congresso e o Senado precisam aprovar a PEC Emergencial e o governo precisará enviar um projeto de lei ou medida provisória com as definições de pagamento da nova rodada para que o pagamento possa acontecer, realmente, a partir do dia 18 de março.

Qual será o valor do novo auxílio?

O valor pago, em geral, será de R$ 250; famílias compostas apenas por mulheres e filhos receberão R$ 375; já as famílias compostas por apenas uma pessoa, R$ 150.

Quantas parcelas serão pagas?

Também não é possível precisar ainda a quantidade de parcelas, porém a previsão é que a liberação inicial seja de 3 parcelas e, posteriormente, seja revisada a questão de acordo com o desenrolar da pandemia e da recuperação econômica;

Quem terá direito?

Cidadão com renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou a renda mensal familiar de até três salários mínimos; Microempreendedor individual (MEI), contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe de maneira autônoma ou trabalhador informal sem carteira assinada.

*Com informações do Terra

Leia mais:

Amazonas aponta aumento de pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho