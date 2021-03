Pescadores de Tapauá recebem kits de apoio à pesca artesanal

A ação foi promovida por meio do programa Agro Amazonas, do Governo do Estado | Foto: Divulgação/Sepror

Manaus - A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou nesta sexta-feira ( 5), 50 kits de apoio à pesca artesanal para a Associação de Produtoras Rurais e Pescadores da Área do Acordo de Pesca do Rio Abufary, do município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus). A ação foi promovida por meio do programa Agro Amazonas, do Governo do Estado.

Cada conjunto é composto de uma lanterna de LED resistente à água, um terçado médio, uma garrafa térmica de 1,8 litros e um chapéu de palha com aba de 15 centímetros.



De acordo com o prefeito Gamaliel Almeida, a entrega dos kits de apoio à pesca para a associação vai beneficiar 50 famílias diretamente, além de melhorar e valorizar a produção do pescado no município. “Só tenho a agradecer ao Governo do Amazonas. Esse material de pesca vai agilizar nosso trabalho, além de gerar emprego e renda para Tapauá”, afirmou.

Além da entrega dos kits de apoio à pesca artesanal, o secretário Petrucio Magalhães Júnior garantiu que o município de Tapauá também vai receber Kits da Agricultura Familiar e uma feira da agricultura familiar, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

“Também afirmamos o compromisso de encaminhar ao município Kits da Agricultura Familiar, que são sementes, que vão beneficiar mais de 200 produtores da localidade, e em breve estará indo uma feira da ADS com o kit completo contendo, tendas, mostruários e uniformes. Isso vai ajudar a agricultura familiar da localidade”, finalizou Petrucio.

*Com informações da assessoria



Veja mais:

Idam realiza ações de inclusão social e produtiva de agricultores

Idam beneficia agricultores familiares em Caapiranga com mecanização