Suframa é destaque na primeira reunião das corregedorias do executivo

Um dos destaques da reunião foi a apresentação do projeto “PAD na Prática”, desenvolvido pela Corregedoria Seccional da Suframa | Foto: Divulgação

Manaus - A Suframa participou nesta quinta-feira (4), por meio de videoconferência, da primeira reunião em 2021 das Corregedorias do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (Siscor). O objetivo do encontro, cuja coordenação ficou a cargo do corregedor-geral da União, Gilberto Waller Júnior, foi atualizar diretrizes, promover o intercâmbio de conhecimentos e disseminar boas práticas entre as unidades que desempenham atividade correcional no Poder Executivo federal.

Um dos destaques da reunião foi a apresentação do projeto “PAD na Prática”, desenvolvido pela Corregedoria Seccional da Suframa e vencedor, no ano passado, do concurso de boas práticas da Rede de Corregedorias, na categoria “Apuração de responsabilidade de agentes públicos”.

A apresentação foi realizada pela corregedora da Suframa, Priscila Souza, e buscou explicar os principais pontos em torno do funcionamento do projeto, que visa a melhorar o trabalho das comissões de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) mediante a disponibilização de um roteiro em vídeo, no formato de oficina e com linguagem facilitada, aos membros das comissões logo após a nomeação para atuação nos processos.

A corregedora também discorreu sobre os desafios enfrentados pela unidade correcional da Suframa e destacou o apoio recebido pela alta gestão, a qual considerou como fundamental para o bom execício das atividades.

Por sinal, o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, participou ao final da palestra e elogiou a realização da reunião e o trabalho da unidade seccional da Autarquia, afirmando que a mesma tem sido envolvida e contribuído em diversas frentes da trabalho da instituição, bem como atuado com bastante transparência e critério nos processos.

Além da Suframa, outras instituições, como a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Caixa Econômica Federal, também apresentaram palestras durante a reunião, debatendo sobre temas como "Funcionalidades do Portal das Corregedorias", "Pesquisa de material correcional na Base de Conhecimento da CGU" e "Gestão do Conhecimento - Biblioteca, Banco de Talentos e Podcasts: a experiênia da Caixa". Ao final, também houve discussão sobre a agenda do Siscor para 2021.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Zona Franca de Manaus completa 54 anos sob constante ameaça

CAS comemora 54 anos da Suframa com aprovação de nova resolução