O que falta para o governo começar a pagar o novo auxílio emergencial?

Manaus (AM) - O Senado aprovou nesta quinta-feira (4) o novo auxílio emergencial. Assim como na primeira etapa, no ano passado, a medida visa ajudar financeiramente uma parcela dos brasileiros a enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia da covid-19.

Com cerca de 14 milhões de desempregados e muitos Estados intensificando as medidas restritivas devido ao aumento no número de casos e morte pelo novo coronavírus, a liberação dos recursos se torna ainda mais importante.

No entanto, ainda faltam algumas definições para que o dinheiro do novo auxílio emergencial entre na conta bancária das pessoas que tiverem direito ao benefício.

Neste ano, a nova rodada do auxílio emergencial passará por um pente-fino. A nova ferramenta impedirá que muitas pessoas recebam o benefício. De acordo com informações do governo, um cruzamento de 11 bases de dados de diversos órgãos, como INSS e Caged, será realizado.



Portanto, aqueles que estão empregados ou recebendo o seguro-desemprego, bem como os que são segurados por benefícios previdenciário ou assistencial (com exceção do Bolsa Família), estão automaticamente vetados do novo programa, que deve ser pago a partir deste mês.

De acordo com uma publicação da Caixa Econômica Federal, alguns grupos já estão excluídos das novas parcelas. Esses são aqueles que se encaixam nos seguintes requisitos:

Quem não tem direito ao auxílio emergencial?

-Aqueles que pertencem à família com renda superior a três salários mínimos (R$ 3.135,00) ou cuja renda mensal por pessoa da família seja maior que meio salário mínimo (R$ 522,50);

-Tem emprego formal;

-Está recebendo seguro-desemprego;

-Está recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou benefício de transferência de renda federal, excluindo o Bolsa Família;

-Recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559.70 no ano anterior, conforme declaração do Imposto de Renda.

-É importante lembrar que, no máximo duas pessoas da mesma família poderão receber o auxílio emergencial. Se na mesma família tiver mais de duas pessoas com trabalho informal, apenas duas pessoas serão contempladas com o pagamento. Portanto, terão preferência para o recebimento do auxílio:

-Mulheres;

-Pessoas mais velhas;

-Com renda individual mais baixa;

ou

-Em caso de desempate, a Caixa considera a ordem alfabética no primeiro nome.

