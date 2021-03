Procurando emprego? Sine Manaus oferta 47 vagas para esta terça (9)

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus disponibiliza 47 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 9/3, por intermédio do Sine Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

10 vagas – Montador - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar montagens de ar condicionados e equipamentos de informática, bem como, equipamentos auxiliares de acordo com o modelo, especificações e peças do conjunto a ser produzido, analisar possíveis defeitos através de instrumentos de medição e executar testes de verificação final para comprovar a qualidade do produto e seu pleno funcionamento.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e laudos médicos com o assunto “Montador (PCD)”

2 vagas – Ajudante de Estoque - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – receber e conferir a quantidade, volume e código dos produtos da empresa e fornecedores, estocar materiais em lotes de acordo com as especificações dos mesmos, auxiliar na organização do depósito para efetuar inventários físicos e ajudar os conferentes na medição para expedir, separar e controlar produtos danificados no depósito.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e laudos médicos com o assunto “Ajudante de Estoque (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Almoxarifado - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – receber, transportar e armazenar materiais comprados ou produzidos, seguir o endereçamento vigente no ato do recebimento, confrontar o material recém-chegado com as informações constantes na nota fiscal e especificações do pedido ou ordem de compra e organizar o acesso aos materiais mantidos em estoque.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Almoxarifado (PcD)”

1 vaga – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - diferencial ter experiência de vendas em frigoríficos;

Atividades – atender aos clientes, vender os produtos e prestar assistência aos clientes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Telemarketing ”

1 vaga – Auxiliar Administrativo - Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica. Diferencial ter conhecimento em pacote office;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)”

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência com vendas de peças e máquinas industriais, comerciais e agrícolas;

Atividades – realizar vendas e captação de novos clientes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter curso de pacote office, ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "AB", dentro do prazo de validade e morar no bairro Planalto ou nas proximidades.

Atividades – realizar cadastro, levantamento de produtividade, levantamento de documentação, comunicação com agências bancárias, seguradoras e realizar serviços do escritório.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo”

1 vaga – Vigia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no controle de acesso de visitantes, colaboradores, prestadores de serviços, veículos, caminhões e equipamentos e realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vigia”

1 vaga – Técnico de Edificações

Escolaridade – ensino técnico completo em edificações;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – estar presente e atento a todos os detalhes da obra, sua rotina se divide entre escritório e canteiro de obras.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Edificações”

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em recursos humanos;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar os processos de todo departamento pessoal, que abrange desde o controle de frequência dos funcionários e cálculo da folha de pagamento, até o lançamento de dados em sistemas de gestão. Coletar as assinaturas em holerites e outras rotinas pertinentes ao setor.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Recursos Humanos”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino superior cursando em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atender usuários fornecendo e recebendo informações, tratar de documentos variados cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo”

1 vaga – Arquiteto

Escolaridade – ensino superior cursando em Arquitetura;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar planos e projetos associados às revisões técnicas em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas e metodologia. Analisar dados e informações, fiscalizar e executar obras e serviços.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Arquiteto”

1 vaga – Ajudante de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios– possuir experiências com embalagens de papelão;

Atividades – efetuar paletização e despaletização de caixas, obedecendo à ordem de fabricação e a especificação dos produtos a serem paletizados, verificar qualidades das caixas, embalagens e produtos durante paletização, conforme padrões de qualidade.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Produção”

2 vagas – Assistente de Cozinhador

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparo de guarnições e apoio ao cozinheiro no preparo das refeições (café, almoço e lanche).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente de Cozinhador”

2 vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – responsável por todo o processo de recebimento e saída de materiais da unidade, controle de notas fiscais e inventários;

Atividades – desejável ter conhecimentos básicos em informática básica.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estoquista”

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo preparo de refeições de grande volume. Preparo de proteínas e guarnições. Desejável conhecimento de fogão industrial e fornos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Cozinheiro”

2 vagas – Ajudante de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – apoiar ao cozinheiro no pré-peparo de guarnições, saladas, sobremesas. Lavar os pratos, talheres e demais utensílios.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Cozinha”

1 vaga – Empregado Doméstico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar da casa, lavar, passar e cozinhar.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Empregado Doméstico”

3 vagas – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter conhecimentos sólidos em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)/ SPED (Sistema Público de Escrituração Digitais), contribuições, REINF/DITR (Módulo de sistema público interno) e Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus) e Apuração de impostos;

Atividades – emitir Notas Fiscais, controlar e emitir certidões negativas de débitos. Importar notas fiscais, escrituração ICMS/PIS - Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e apoio a licitação.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Fiscal”

2 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – lançamentos contábeis, conciliações, fechamento de balancete mensal, validação de balancete mensal e análises contábeis.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Contábil”

2 vagas – Auxiliar de Operações - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – responsável pela movimentação de matérias-primas físicas e embalagens. Organizar os materiais nas áreas, facilitando o inventário e a contagem, que será realizada pelo conferente. Realizar as embalagens dos produtos acabados do cliente. Executar processos de preenchimento e manter a área em condições seguras de trabalho.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Operações (PcD)”

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – prospecção de clientes, fidelizar clientes, Elaboração de propostas comerciais, fechar vendas, demonstração de produtos, fazer pós venda, acompanhar as necessidades dos clientes. Vendas por telefone;

Atividades – ter conhecimento na área de varejo e atacado. Habilidades Comportamentais: Boa comunicação, iniciativa e bom relacionamento interpessoal.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente de Vendas”

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento na área de varejo e atacado e possuir veículo próprio. Habilidades comportamentais: boa comunicação, iniciativa e bom relacionamento interpessoal;

Atividades – prospecção de clientes, fidelizar clientes, elaboração de propostas comerciais, finalização de vendas, demonstração de produtos, fazer pós venda, acompanhar as necessidades dos clientes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo”

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – pratos principais, sobremesas, entradas e acompanhamentos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Cozinheiro”

*Com informações da assessoria

