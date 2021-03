Fieam abre agenda de capacitações em Comércio Exterior

O CIN busca ao longo do ano oferecer um ambiente de aprendizagem permanente trazendo temas atuais | Foto: Divulgação

Manaus - Voltadas para teoria e prática das operações de Comércio Exterior, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), por meio do seu Centro Internacional de Negócios (CIN), realiza o programa “Agende-se com o Futuro” que reúne 16 cursos de capacitações, ao longo dos meses até outubro, com cursos a distância ao vivo e on-line ministrado por especialistas da área. O programa pretende ampliar o conhecimento dos participantes em comércio exterior para que possam iniciar nas empresas operações vinculadas às transações comerciais internacionais.

Iniciando amanhã, 9, com cursos introdutórios de Operações e Conceitos do Comércio Exterior (dias 9 e 10) e um passo a passo sobre Importação: fundamentos e práticas (24 e 25), a agenda de cursos se encerra em outubro com ensinamentos sobre os Custos Pertinentes a Importação e Marketing Internacional. Os cursos têm duração média de 6h a 8h e podem ser feitos por qualquer pessoa ou empresa, sem nenhum pré-requisito.

“O intuito é oferecer as informações necessárias para as empresas investirem na exportação e importação e qualificar profissionais que farão a diferença nas indústrias”, explica o gerente executivo do CIN Amazonas, Marcelo Lima, ao acrescentar também que um dos principais desafios com os cursos é identificar conceitos, conhecer os trâmites burocráticos e os fluxos das operações de comércio exterior para proporcionar um acompanhamento eficiente dos processos de exportação e importação.

Com transmissão e interação em tempo real ao vivo por videoconferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams, entre os participantes e os instrutores, os primeiros cursos ofertados serão ministrados pela palestrante Gilda Zimmer, economista especialista em gestão empresarial, consultora na área de planejamento e internacionalização de empresas, e também instrutora de cursos na área de comércio exterior no Sebrae e na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS).

Para os cursos em abril de Negociação Internacional (dia 7 e 8) e Exportação na Prática (27 e 28), será o administrador de empresas Habilitação em Comércio Exterior, Luiz Roberto de Oliveira, especialista em Relações e Negócios Internacionais Econegócios e Gestão Socioambiental pela UFRGS. Profissional com mais de 18 anos de vivência em comércio exterior atuando em importação e exportação.

O CIN busca ao longo do ano oferecer um ambiente de aprendizagem permanente trazendo temas atuais, relevantes dessa área promissora para as empresas e para os países, além de principalmente trazer profissionais qualificados e com experiência de mercado.

Vale ressaltar ainda que esse programa de capacitação é uma iniciativa e parceria entre 10 Federações de Indústrias, coordenador através de seus Centros Internacionais. Para mais informações e inscrições os interessados podem entrar em contato nos e-mails [email protected], [email protected] ou ligar (92) 3186-6511.

Segue a lista dos temas de todos os cursos:

9 e 10/3 - Operações e Conceitos do Comércio Exterior

24 e 25/3 - Importação: Fundamentos e práticas

7 e 8/4 - Negociação Internacional

27 e 28/4 - Exportação na Prática

5 e 6/5 - Benefícios e aspectos fiscais na exportação

Maio - Contratos Internacionais

Junho - Carta de Crédito

Junho - Logística Internacional

Julho - Formação de Preço

Julho - DU-E

Agosto - DUIMP

Agosto - Despacho Aduaneiro na Importação e Exportação

Setembro - E-Commerce Internacional

Setembro - Planejamento de Vendas Internacional

Outubro - Custos Pertinentes a Importação

Outubro - Marketing Internacional

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Fieam realiza capacitação online em Comércio Exterior

Presidente da Fieam exalta papel da Suframa nos 54 anos da autarquia