No Brasil, Amazonas apresenta maior crescimento de vendas online

Em números reais, a pesquisa demonstrou que houve um faturamento de R$ 1,8 milhão em fevereiro de 2021 | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Devido a pandemia, comerciantes amazonenses encontraram nas vendas online a solução para não ficarem no prejuízo. Por meio dessa estratégia, os lojistas tiveram um crescimento de 463% no rendimento em fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2020. No país, o Amazonas apareceu como o estado com maior aumento nas vendas virtuais, segundo pesquisa feita pela plataforma Nuvemshop. Pequenos empresários da capital afirmam que, mesmo com o resultado positivo no e-commerce, as vendas nas lojas físicas continuam em primeiro lugar.



Em números reais, a pesquisa demonstrou que houve um faturamento de R$ 1,8 milhão em fevereiro de 2021, em comparação com o ano passado, quando foi obtido um rendimento de R$ 326 mil por meio do e-commerce. Os segmentos de moda e educação representaram uma receita de R$451 mil, enquanto o de saúde e beleza chegaram a faturar R$ 227 mil. Essas categorias apresentaram os maiores resultados no Amazonas.

Para o empresário manauara Koren Krikor, 25, as vendas online foram uma estratégia adotada para driblar a paralisação do comércio no período mais crítico da pandemia, no início deste ano. Trabalhando no ramo de vestuário, principalmente para o meio artístico, Krikor vende peças até para São Paulo, por meio da internet.

Apesar de não ter uma plataforma especializada em e-commerce, o lojista faz sua divulgação e suas vendas pelas redes sociais. Há dois anos, quando iniciou com o atendimento online, era Krikor quem realizava as negociações com os clientes, contudo, atualmente, os funcionários também são treinados para fazer a comercialização.

Mesmo reconhecendo o potencial das vendas virtuais, o empresário, que possui loja física, afirma que a modalidade ainda não supera a presencial. De acordo com Krikor, antes da pandemia, o e-commerce representava 5% de seu faturamento mensal, agora já alcança 40%. Entretanto, mesmo com a queda nas vendas físicas, que antes somavam 90% do valor mensal e agora só refletem 60%, a porcentagem continua sendo bem mais alta nessa categoria.

Há dez anos trabalhando no segmento, o lojista garante que essa ferramenta será para o futuro, ou seja, será uma tendência ainda mais forte e usada nos próximos anos. “Esse mercado é o futuro. Eu, por exemplo, tenho um cliente que nunca veio à loja física”, ressalta.

Avaliação semelhante é a do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayag. Segundo ele, o e-commerce realmente ainda não consegue superar as vendas físicas. “Quando falam de 463% parece muito, mas esse percentual é pouco em relação a venda de uma loja física. Porém, claro que qualquer crescimento é válido, ainda mais em meio à pandemia”, pontua.

Mesmo com tantas adaptações feitas pelos comerciantes, devido a crise econômica, Assayag revela que as plataformas de e-commerce ainda são uma realidade distante para muitos, porque acabam sendo caras e necessitam de uma boa estrutura e equipe para se manter, como sites de grandes empresas em que o cliente pode entrar, comprar e ter mais informações sobre seu pedido. “Essa ferramenta era para ser usada daqui a cinco ou seis anos, mas houve a necessidade de usar agora, mesmo que sem toda a estrutura”, esclarece.

Vendas físicas ainda superam as virtuais | Foto: Divulgação

Como funciona o e-commerce?



Segundo o responsável pela pesquisa da Nuvemshop, Alejandro Vázquez, para trabalhar com o e-commerce, o lojista deve possuir uma plataforma eficiente, capaz de integrar todos os tipos de serviços necessários para realizar uma venda, como pagamento e logística. Além do site, Vásquez aconselha que o empresário conte com outros meios para atender a clientela de maneira prática. “Encontrar outros aplicativos que o ajudem no dia a dia do negócio, como chat com o cliente e promoções”, destaca.

Escolhida a plataforma, o dono do negócio deve definir o layout, a cor e todos os detalhes para identificar a marca, segundo o especialista. O próximo passo é fotografar os produtos e estabelecer os preços para criar a loja. Vázquez ainda ressalta que conhecer o perfil do cliente e quais os produtos com maior saída são pontos principais para o lojista ter sucesso no e-commerce e alavancar suas vendas.

No entanto, não basta estar atento aos passos, o básico precisa ser feito, como ter um estoque satisfatório para atender os objetos de maior interesse do público. Outro fator de sucesso é ter uma comunicação específica para as vendas online, diferente da física. “Depois de descobrir quais são os produtos que podem ser mais vendidos, é importante criar uma boa estratégia de comunicação, que vai desde a divulgação ao atendimento. A comunicação pelos meios digitais é essencial para engajar o público final”, exemplifica.

Ranking

A partir dos dados nacionais da pesquisa, o Amazonas aparece em primeiro lugar no ranking, com o maior crescimento no e-commerce. Roraima aparece em segundo, com um crescimento de 374%, o Ceará em terceiro, com 372%, e houve um empate na quarta colocação, com Tocantins e Maranhão registrando um aumento de 277% na receita.

Leia mais:

Vendas do Natal superam expectativas com 4% de crescimento em Manaus

Na primeira semana de reabertura, comércio tem baixo faturamento