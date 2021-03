Ainda oscilando, PIM tem aumento de 80,4% no faturamento em janeiro

Em relação as horas trabalhadas, foi registrada uma queda de 7,2% | Foto: Divulgação

Manaus – Apesar do reajuste nos horários de trabalho no Polo Industrial de Manaus (PIM), em decorrência da pandemia, o mês de janeiro deste ano apresentou um aumento de 80,4% no faturamento, em comparação com o mesmo período em 2020. Contudo, ao levar em consideração o mês anterior, houve uma queda de 6,9%, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado Amazonas (Fieam). O presidente da federação explica que essa oscilação era prevista, já que o setor estava mais aquecido no último mês do ano.



Na pesquisa sobre os Indicadores Industriais em janeiro, além da alta registrada no faturamento, houve também um resultado positivo para o índice de emprego, com um crescimento de 11,6%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Inclusive, essa alta representou o melhor resultado de todo o primeiro semestre de 2020.

Em relação as horas trabalhadas, foi registrada uma queda de 7,2%. As horas tem apresentado o maior número de oscilações, entre altas e quedas desde outubro do ano passado, por conta dos decretos estaduais, com estratégias de contenção da Covid-19. Também houve uma retração de 6,1% na massa salarial e um recuo de 14,7 pontos percentuais na Utilização da Capacidade Instalada (UCI). Todos os dados de janeiro foram comparados com o mesmo período de 2020.

Mesmo que o faturamento e o índice de emprego em janeiro tenham sido positivos, se comparados com o mês anterior, dezembro de 2020, a pesquisa registra um declínio nos três quesitos citados anteriormente. No faturamento, a queda chegou a 6,9%; nos empregos, houve uma redução de 0,1%; e na UCI, a retração chegou a 1,5 ponto percentual.

Já as horas trabalhadas em janeiro foram superadas em relação a dezembro, com um aumento de 4,8%. A massa salarial também teve um registro otimista, com 1,2% de crescimento, bem diferente do resultado que comparou os números com o mês de janeiro do ano passado.

De acordo com o presidente da Fieam, Antônio Silva, a crise pandêmica contribuiu para os resultados negativos na indústria local, levando em consideração - principalmente - os primeiros quinze dias de janeiro, com a falta de oxigênio. Silva ainda revela que, em dezembro, as atividades industriais são mais aquecidas, portanto, essa retração estava prevista, gerando oscilação nos resultados.



Sobre o faturamento, Silva pontua que esse saldo faz referência aos produtos com saída da Zona Franca de Manaus (ZFM), e não ao rendimento da produção industrial. “É preciso diferenciar, contudo, o faturamento da produção em si. O faturamento tem relação direta com as saídas de bens das indústrias, onde muitas já possuíam produtos em estoque. Além disso, a produção do PIM é, essencialmente, para atender ao mercado nacional, o qual, em janeiro, ainda não enfrentava o pior momento dessa segunda onda”, esclarece.

Para 2021, o representante espera uma forte retomada nas atividades industriais a partir do segundo semestre do ano, afim de recuperar os prejuízos ocasionados pela crise econômica. Para Silva, haverá um retorno da produção sem interrupções por meio da vacinação em massa da população amazonense.

Dados nacionais

Na última semana, a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) divulgou o resultado da atividade industrial nacional no mês de janeiro de 2021. O faturamento do setor registrou um crescimento de 8,7%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na análise geral, os Indicadores Industriais nacionais demonstraram um resultado positivo em todos os índices. As horas trabalhadas na produção chegaram a contar com um crescimento de 6,7%; a capacidade instalada teve alta de 79%, com 2,2 pontos percentuais acima do mesmo período de 2020; e o índice de emprego apresentou aumento de 0,1%, tanto na comparação com janeiro de 2020 quanto com dezembro do mesmo ano.

Já a massa salarial cresceu 0,5% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, e aumentou 5% na comparação com dezembro. O rendimento médio dos trabalhadores teve um aumento de 0,4% na comparação com janeiro de 2020, e de 5,6% frente a dezembro do mesmo ano.

